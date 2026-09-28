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她住台南國宅16年不繳管理費…挨告辯稱管委會有問題 法院判全數給付

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

王姓婦人住在台南市新營區一間國宅大樓5樓，卻從2010年起就拒繳管理費，總計積欠11萬餘元；管委會委託律師提告，請求包括懲罰金及律師費總計17萬餘元，王婦抗辯她不是不繳，是管委會改選、支出及規約合法性都有問題，法院認定所辯均無理由，判決她應全數給付。可上訴。

台南市新營區一間國宅社區管理委員會提起給付管理費訴訟指出，王姓婦人是5樓房屋所有權人，即國宅社區區分所有權人之一，依國宅公寓大廈規約規定，住戶應每月繳納管理費；王婦自2010年起即未繳納，積欠管理費共11萬1900元。

管委會主張，王婦遲不繳納管理費，不得不委託律師為訴訟代理人催討，並以存證信函催告，王婦均置之不理；依規約規定，應由王婦負擔律師費6萬元及加收1倍管理費懲罰金3200元，請求王婦共應給付17萬5100元。

王婦主張，不同意請求，她是對於管委會所稱的規約程序合法性有質疑，卻被汙名化沒有繳管理費，管委會請律師對她提告說不過去；她對於管委會改選有意見，雖然管委會提出台南市工務局同意備查管理組織報備改選函文，但她沒有看到改選出席名單及會議記錄。

王婦認為，應該只有區分所有權人才可以參加會議，為何不是區分所有權人也可以參加及擔任管委會的委員？她對管委會支出也有意見，她粗算管委會基金有1千多萬，但錢到哪裡去都不清楚，依照公寓大廈管理條例第35條，她有看帳冊的權利，請求駁回告訴。

台南地院柳營簡易庭說明，該國宅公寓大廈規約乃經區分所有權人會議通過，並經台南市工務局備查在案，國宅區分所有權人自應受規約所拘束，依規約內容繳納管理費及負擔費用，王婦片面質疑會議召集過程及否認規約效力，自非可信。

法院指出，依據管委會提出積欠總額及明細表、存證信函及回執等，王婦也當庭自認未繳納管理費，及收受存證信函，仍未繳納；管委會依據公寓大廈管理條例第21條、規約第10條第7項及第8項約定，請求王婦給付管理費及欠繳懲罰金元，自屬有據。

法院認為，管委會因王婦拒絕繳納管理費而支出律師費用6萬元，王婦辯稱管委會委員領有報酬，無訴訟必要；然而訴訟行為涉及法律專業，須於指定期日前往法院應訊，並提出相關證據資料，非屬通常管理行為，王婦所辯亦非可信，應依規約負擔律師費用。

法院審酌，王婦身為國宅區分所有權人，卻未按期繳納管理費，經催告仍置之不理；管委會委由律師提起訴訟，並請求王婦給付管理費、懲罰金及律師費合計17萬5100元，均屬所據，為有理由，應予准許。

王姓婦人從2010年起就拒繳管理費，挨告還抗辯是管委會改選、支出及規約合法性都有問題，法院判決她應全數給付。聯合報系資料照
王姓婦人從2010年起就拒繳管理費，挨告還抗辯是管委會改選、支出及規約合法性都有問題，法院判決她應全數給付。聯合報系資料照

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