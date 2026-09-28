丹娜絲吹垮空軍司令部第一聯隊遮雨棚…壓毀女上尉愛車 請求國賠判准

空軍司令部第一聯隊洪姓女上尉將車輛停在單位停車場，去年7月丹娜絲颱風來襲，單位勝利樓天台水塔的遮雨棚遭吹落壓損轎車，維修費用評估要40餘萬元，她無奈直接報廢，請求軍方國家賠償車輛市價14萬餘元；軍方否認設置及管理有欠缺拒絕，法院判決要賠12萬餘元。可上訴。

台南市南區國防部空軍司令部第一聯隊洪姓女上尉提起國家賠償訴訟指出，去年7月6日丹娜絲颱風來襲前，將轎車停放於第一聯隊停車場，卻在當日遭基地內掉落勝利樓天台水塔上的遮雨棚壓損，評估修理費用高達40餘萬元，已超過車輛當時市價14萬4千元。

她主張，遮雨棚基座及螺絲均有明顯鏽蝕及破損狀況，不具備通常安全狀態，且颱風為我國常見自然災害，遮雨棚倒塌並非因風來襲不可抗力所造成，而是單位對遮雨棚設置及管理有欠缺；她的車輛已無修復必要，聯隊應對車輛損壞負國家賠償責任等情，應給付14萬4千元。

國防部空軍司令部表示，遮雨棚自設置後共歷經39個強、中級輕度颱風，均不曾發生任何破裂或掉落等，足見設置並無欠缺；去年7月6日丹娜絲颱風登陸前，女官隊值日官目視確認遮雨棚緊牢固定，未有翹起、不平整、破損、脫落、搖晃等疏於維管情形，足證管理亦無缺失。

空軍司令部主張，丹娜絲颱風來襲時，台南市南區氣象觀測站測得最大風速為蒲福風級表內11級暴風級別，堪認遮雨棚及其樓板結構體一併遭拉扯吹落損害，顯是因颱風不可抗力所致，與單位遮雨棚設置或管理有無欠缺，並無相當因果關係，自不負損害賠償責任。

台南地院台南簡易庭指出，依據空軍司令部所提出風災後現場照片，可見遮雨棚搭建是將鋪設鐵板C型鋼方形底座以膨脹螺絲固定於勝利樓天台水泥板上，颱風過後，底座固定處天台水泥板嚴重碎裂，及膨脹螺絲與水泥板接觸面甚為平滑，長度應只達水泥板厚度，並未釘入鋼筋水泥結構地板。

法院認為，軍方所辯遮雨棚設置並無欠缺，並不足採；軍方再稱事故是因不可抗力，提出國家災害防救科技中心災損報告等，但依據軍方提出聯隊其他棟建築物所設置相類似遮雨棚照片，同經襲擊卻並未遭吹落，可見該遮雨棚掉落，非因颱風不可抗力所造成，所辯亦不足採。

法院認定，我國是全球颱風生成及經過最頻繁地區，軍方設置遮雨棚時，原即有就其固定強度為必要要求義務，卻未為必要注意及要求，以致發生事故導致車輛受損，軍方就遮雨棚設置欠缺，與車輛所生損害即有相當因果關係，應負國家賠償責任。

法院審酌，洪姓女軍官已將車輛報廢並申請風災補助取得各1萬元，軍方請求即使應賠償，亦應扣除已向政府收取補助，應予准許；因此，洪女依國家賠償法及民法等規定，請求軍方應給付12萬4千元，為有理由，應予准許。