快訊

退場爭議／大學退場前連2年丁等 惡意逼退資深教授內幕

簡立峰專欄／AI公司「焚書坑儒」？解析訓練資料爭奪戰

高雄鳳山停業SPA館遭多名持刀棍惡煞闖入 釀1死2傷慘劇

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化貨車運將闖閃紅燈 撞死無照機車騎士 二審賠償獲緩刑免關

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

彰化縣陳姓大貨車司機在去年4月間，開車行經田中鎮一處閃燈路口時未依規定停車禮讓，當場撞上未注意路況的無照機車騎士。強大撞擊力導致騎士肋骨斷裂、顱內出血，送醫後傷重不治。陳男肇事後留在現場自首，但一審時因雙方未能和解，遭判6月。台中高分院近日審結，考量陳男於二審期間已全數賠償家屬並獲取原諒，最終駁回上訴維持6月徒刑，但宣告緩刑2年。

檢警調查，陳男於2025年4月21日下午1時55分許，駕駛大貨車沿彰化縣田中鎮興酪路三段1巷行駛。途經閃光紅燈號誌交岔路口時，他本應減速煞停禮讓幹線道車輛，卻疏未注意貿然穿越。適逢張姓男子無照騎乘重型機車，沿興酪路三段幹道超速直行，同樣未留意閃光黃燈應減速的規定，兩車閃避不及在路口發生猛烈碰撞。

車禍導致張男人車倒地，受有頭部及胸腹部多處鈍性傷、大範圍肋骨與肢骨骨折及體腔內出血等嚴重傷害。張男經緊急送醫搶救，仍於同日下午3時15分宣告不治。

陳男肇事後留在現場，主動向到場處理的員警坦承肇事，符合自首要件，檢方後續依過失致死罪起訴。

彰化地院審認，陳男駕駛車輛未遵守交通規則，導致被害人家屬承受天人永隔之痛，損害程度重大，考量陳男雖坦承犯行且符合自首減刑要件，但宣判前尚未與被害人妻子達成調解，依過失致死罪，判刑6月，得易科罰金。

案件上訴後，檢方主張陳男過失程度甚鉅且未賠償，認為原審量刑過輕；陳男則向法官表示，自己已與家屬達成調解並如數給付賠償金完畢，期盼能從輕量刑，給予緩刑自新。

台中高分院近日審結，法官認定原審量刑已充分審酌各項情狀，刑度並無不當。但考量陳男於二審期間積極彌補過錯，已全額賠償家屬，取得告訴人同意給予緩刑宣告。

二審認定，陳男經此教訓無再犯之虞，最終駁回雙方上訴，維持6月徒刑，宣告緩刑2年，仍可上訴。

彰化縣陳姓男子駕駛大貨車闖閃紅燈路口，撞死無照騎機車的騎士，台中高分院近日審結。圖／AI生成
彰化縣陳姓男子駕駛大貨車闖閃紅燈路口，撞死無照騎機車的騎士，台中高分院近日審結。圖／AI生成

紅燈 彰化 騎士 車禍

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假釋剛期滿又犯案！苗栗男持扁鑽闖民宅竊60萬 二審駁回維持2年

買玩具零件造奪命槍彈！南投男設地下兵工廠 二審駁回重判9年

護女恐嚇「請吃大便」家長遭判刑 校方認證無霸凌親友籲停止標籤化

靠法扶獲賠312萬不繳律師費 准強制執行

相關新聞

彰化貨車運將闖閃紅燈 撞死無照機車騎士 二審賠償獲緩刑免關

彰化縣陳姓大貨車司機在去年4月間，開車行經田中鎮一處閃燈路口時未依規定停車禮讓，當場撞上未注意路況的無照機車騎士。強大撞擊力導致騎士肋骨斷裂、顱內出血，送醫後傷重不治。陳男肇事後留在現場自首，但一審時因雙方未能和解，遭判6月。台中高分院近日審結，考量陳男於二審期間已全數賠償家屬並獲取原諒，最終駁回上訴維持6月徒刑，但宣告緩刑2年。

假釋剛期滿又犯案！苗栗男持扁鑽闖民宅竊60萬 二審駁回維持2年

苗栗縣謝姓男子在今初涉犯兩起加重竊盜案，他在假釋期滿後不知悔改，不僅徒手闖入民宅行竊，還持扁鑽破壞大門，大膽搜刮總價值逾60萬元的黃金飾品與現金。謝男在偵審期間雖坦承犯行，一審遭重判應執行有期徒刑2年。台中高分院近日審結，認定謝男犯後始終未與被害人達成和解或賠償，駁回其求輕判之上訴，維持2年徒刑，全案確定。

浴室老聞菸味、陽台突降菸蒂雨？一招讓區權會懲治惡鄰

樓上抽菸、浴室飄二手菸，甚至陽台突降「菸蒂雨」讓全家膽戰心驚？您以為《菸害防制法》管不到自家，就只能自認倒楣？法界人士與物業專家揭露：只要運用這項關鍵條款，加上區權會的一招「治本操作」，就能順利開罰、還給您清新空氣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。