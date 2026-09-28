彰化貨車運將闖閃紅燈 撞死無照機車騎士 二審賠償獲緩刑免關

彰化縣陳姓大貨車司機在去年4月間，開車行經田中鎮一處閃燈路口時未依規定停車禮讓，當場撞上未注意路況的無照機車騎士。強大撞擊力導致騎士肋骨斷裂、顱內出血，送醫後傷重不治。陳男肇事後留在現場自首，但一審時因雙方未能和解，遭判6月。台中高分院近日審結，考量陳男於二審期間已全數賠償家屬並獲取原諒，最終駁回上訴維持6月徒刑，但宣告緩刑2年。

檢警調查，陳男於2025年4月21日下午1時55分許，駕駛大貨車沿彰化縣田中鎮興酪路三段1巷行駛。途經閃光紅燈號誌交岔路口時，他本應減速煞停禮讓幹線道車輛，卻疏未注意貿然穿越。適逢張姓男子無照騎乘重型機車，沿興酪路三段幹道超速直行，同樣未留意閃光黃燈應減速的規定，兩車閃避不及在路口發生猛烈碰撞。

車禍導致張男人車倒地，受有頭部及胸腹部多處鈍性傷、大範圍肋骨與肢骨骨折及體腔內出血等嚴重傷害。張男經緊急送醫搶救，仍於同日下午3時15分宣告不治。

陳男肇事後留在現場，主動向到場處理的員警坦承肇事，符合自首要件，檢方後續依過失致死罪起訴。

彰化地院審認，陳男駕駛車輛未遵守交通規則，導致被害人家屬承受天人永隔之痛，損害程度重大，考量陳男雖坦承犯行且符合自首減刑要件，但宣判前尚未與被害人妻子達成調解，依過失致死罪，判刑6月，得易科罰金。

案件上訴後，檢方主張陳男過失程度甚鉅且未賠償，認為原審量刑過輕；陳男則向法官表示，自己已與家屬達成調解並如數給付賠償金完畢，期盼能從輕量刑，給予緩刑自新。

台中高分院近日審結，法官認定原審量刑已充分審酌各項情狀，刑度並無不當。但考量陳男於二審期間積極彌補過錯，已全額賠償家屬，取得告訴人同意給予緩刑宣告。

二審認定，陳男經此教訓無再犯之虞，最終駁回雙方上訴，維持6月徒刑，宣告緩刑2年，仍可上訴。