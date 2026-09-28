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假釋剛期滿又犯案！苗栗男持扁鑽闖民宅竊60萬 二審駁回維持2年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

苗栗縣謝姓男子在今初涉犯兩起加重竊盜案，他在假釋期滿後不知悔改，不僅徒手闖入民宅行竊，還持扁鑽破壞大門，大膽搜刮總價值逾60萬元的黃金飾品與現金。謝男在偵審期間雖坦承犯行，一審遭重判應執行有期徒刑2年。台中高分院近日審結，認定謝男犯後始終未與被害人達成和解或賠償，駁回其求輕判之上訴，維持2年徒刑，全案確定。

檢警調查，謝男才剛於2025年8月假釋期滿，卻在2026年1月30日上午7時許，行經苗栗縣竹南鎮時，見王姓男子住處大門未鎖，竟直接潛入屋內竊走現金1萬元。食髓知味的他，又於同年3月30日上午8時許，前往苗栗縣林姓男子住處，撿拾陽台旁的扁鑽作為凶器，破壞3樓大門門鎖後侵入屋內。

謝男在林男住處大肆搜刮，得手3兩重黃金飾品、白玉手鐲、各國現金與撲滿等財物，總價值高達60多萬元。

警方獲報後循線將其逮捕，並追回部分現金與撲滿發還被害人，但黃金等貴重物品已不知去向。檢方認定事證明確，依侵入住宅竊盜、攜帶凶器毀越門窗侵入住宅竊盜等罪嫌將其起訴。

苗栗地院審認，謝男過去即有多次竊盜與搶奪前科，經入監服刑完畢卻未見警惕，對刑罰反應力薄弱，構成累犯應依法加重其刑。法官考量他雖坦承犯行，但迄今未賠償被害人龐大損失，一審依兩次竊盜罪分處10月、1年6月徒刑，合併應執行有期徒刑2年，沒收未扣案之犯罪所得。

謝男對量刑感到不服，僅針對科刑部分提起上訴，他向法官主張自己已有與王姓、林姓被害人協商調解，並表達高度賠償意願，期盼二審能審酌此情狀，給予從輕量刑的自新機會。

台中高分院近日審結，法官查明謝男在原審判決後，實際上根本沒有與被害人成立調解，也沒有做出任何實質賠償，量刑基礎並無變動。

二審認定，原審判決認事用法無違誤，量刑既未濫權亦無失當，最終駁回謝男上訴，維持2年徒刑，全案確定。

苗栗縣謝姓男子涉兩起加重竊盜案，台中高分院近日審結。圖／AI生成
苗栗縣謝姓男子涉兩起加重竊盜案，台中高分院近日審結。圖／AI生成

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