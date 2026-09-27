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生父被同母異父姊姊打傷…她訴請撤銷贈與 法官判姊要將房子還給妹妹

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導

趙姓女子將她的房屋送給同母異父的姊姊熊姓女子，約定要讓趙父繼續居住。趙父和熊女後來在屋內發生衝突，熊女聲請保護令將趙父逐出。趙女以法官判決熊女對趙父犯傷害罪，依民法訴請撤銷贈與。法官審理後，判決熊女應將房屋處分權移轉給趙女。

趙女提告指出，她在2024年5月間和熊女約定，以熊女需同意趙女的生父繼續居住為條件，將她擁有處分權的房屋贈送熊女，並依法完成移轉登記。2025年7月間，趙父和熊女在屋內發生爭執，相互有傷害行為。熊女報警並聲請保護令，將趙父趕出房屋。

趙女說，基隆地方法院今年6月間判決，認定熊女行為不構成正當防衛，因此熊女和趙父都被法官依傷害罪，各處拘役25日。熊女未履行贈屋約定，又對趙父有故意犯罪行為，具得撤銷贈與事由，因此訴請返還房屋處分權，並將房屋稅籍登記名義人變更為趙女。

趙女指出，2024年9月1日兩人又以熊女搬出房子為條件，她會贈與熊女10萬元，並在隔天就付錢給熊女，但熊女至未搬出系爭房屋，熊女行為也違反此一約定，訴請撤銷贈與契約，要求熊女返還10萬元。

趙女說，兩人也在2025年1月13日成立買賣契約，約定總價90萬元，她陸續給付熊女34萬元，但同年5月兩人合意解除買賣契約，訴請熊女返還34萬元。

熊女答辯，趙女把房屋送給她時，並無約定她需同意趙父繼續居住屋內，或是其他贈與負擔或條件。趙女是因她願意出資修繕，才把房屋贈送給她。趙女提出讓趙父繼續居住要求時，她僅口頭答應，若趙父與她好好相處，願意同住。

熊女說，她和趙父發生衝突當天，她搶走對手手上的鋁棒並進房間報警，趙父當天搬離。她聲請保護令獲准，因此是被害人，並沒有傷害趙父。趙女會給她10萬元，是因為趙父打她，所以安撫她的補償金。她收下10萬元時，有當面告知趙女，她不會搬離房屋，因為房子是她的。

至於房屋買賣契約，熊女承認確有與趙女簽定契約，趙女也已給付34萬元，但兩人3個多月後又在黃姓代書事務所合意解除買賣契約時，並在黃姓代書的辦公室當場給付30萬元給趙女，再由黃男辦理稅籍相關手續，聲明駁回告訴。

基隆地院法官審理後指出，受贈人對於贈與人、其配偶、直系血親、三親等內旁系血親或二親等內姻親，有故意侵害行為，依刑法處罰者，贈與人得撤銷贈與。判決檔案顯示，熊女對趙父犯傷害罪屬實，趙女自得撤銷贈與，請求熊女返還房屋處分權，並將稅籍登記名義人變更為趙女。

法官也檢視兩人的LINE對話紀錄，認為難以判斷趙女付10萬元給熊女時，有以熊女搬出房屋為條件，因此無從率為有利原告認定。趙女主張熊女未履行約定，主張撤銷贈與並請求返還10萬元及利息，無理由採信。

兩人成立買賣契約時，趙女主張已付34萬元給熊女，後來合意解除買賣契約，雙方都未爭執，熊女應依民法返還34萬元。熊女辯稱已返還30萬元，但黃姓代書出庭證稱，沒有印象也沒有看到熊女還錢，法官因此未採信辯詞，熊女應返還34萬元給趙女。全案可上訴。

趙女將她的房屋送給同母異父的熊姓姊姊，因熊女對趙父犯傷害罪，趙女訴請撤銷贈與。基隆地院法官審理後，判決熊女應將房屋處分權移轉給趙女。聯合報系資料照
趙女將她的房屋送給同母異父的熊姓姊姊，因熊女對趙父犯傷害罪，趙女訴請撤銷贈與。基隆地院法官審理後，判決熊女應將房屋處分權移轉給趙女。聯合報系資料照

撤銷贈與 法官 妹妹 提告

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