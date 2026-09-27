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門號被小額付費盜刷5千…她報警仍遭電信公司提告催繳 法院判不用賠

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

陳姓女子被盜刷5千元購買手機遊戲「天堂2M」儲值費用，立即向警方報案，經告知電信公司，對方仍向她催繳5千元費用，甚至告上法院；法院認為，電信小額付費盜刷為常見消費爭議，陳女確實有報案，而電信公司對於是否真的為陳女消費，並未提出事證，判決駁回告訴。可上訴。

該間電信公司向陳姓女子提起給付電信費訴訟指出，陳女辦理申請門號租用行動電話服務，卻未依約繳納費用5千元，經多次催討，均置之不理，依電信服務契約法律關係，請求陳女應給付5千元。陳女則聲明，她是被盜刷的，她有前往警局報案。

台南地院柳營簡易庭指出，陳女不否認申辦門號，但該筆費用是遭他人盜刷，並非她消費，提供向警方報案的報案三聯單為證；該筆爭議費用乃電信公司代銷智冠科技小額商品代收費用5千元，陳女既已否認消費事實，自應由公司負舉證責任。

法院指出，該公司對於陳女是否消費，僅提出繳費通知為憑，並未提出其餘事證；依據台南市警新營分局說明，陳女是去年10月1日接獲電信公司通知9月28日有一筆智冠科技小額5000元消費紀錄，陳女驚覺遭盜刷，當日12時11分即前往佳里警分局佳里派出所報案。

經新營分局向電信公司調閱消費紀錄及訂單編號，查知該筆費用為智冠科技代銷手機遊戲「天堂2M」儲值費用及手機認證IP位置；惟該手機遊戲為韓國遊戲公司所開發，台灣無代理商，無法調閱使用者資料，IP實際地址在香港，亦無法調閱IP位置。

法院認為，由警方說明，顯然無法認定陳女為「天堂2M」玩家，及有儲值消費事實；衡酌爭議費用僅5千元，若真是陳女所消費，應無甘冒可能觸犯刑法未指定犯人誣告罪危險，並耗費相當時間、勞力、費用，為刑事報案及進案民事訴訟。

法院認定，陳女辯稱小額付費款項並非她消費，應非無據；電信公司僅提出續約同意書與繳款通知，對於陳女為該遊戲玩家及儲值事實，均未盡舉證責任，然而電信小額付費盜刷為常見消費爭議，難認該筆代收費用為陳女消費，電信公司請求為無理由，不應准許。

陳姓女子被盜刷5千元購買手機遊戲「天堂2M」儲值費用，立即向警方報案，經告知電信公司，對方仍向她催繳5千元費用，甚至告上法院。聯合報系資料照
陳姓女子被盜刷5千元購買手機遊戲「天堂2M」儲值費用，立即向警方報案，經告知電信公司，對方仍向她催繳5千元費用，甚至告上法院。聯合報系資料照

門號 盜刷 提告

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