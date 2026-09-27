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退休女老師被搶拖行肉搏反擊 搶匪落網又毒駕 法院判處2年2月

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣潮州鎮70多歲退休老師羅姓婦人今年6月外出散步，遭44歲洪姓男子騎機車尾隨搶奪側背包，羅婦緊抓不放遭拖行倒地，奮力反擊，還將洪男從機車拉下，怒斥「你真的很可惡！」驚險過程約2分鐘。洪男落網後又因毒駕被逮。屏東地院近日判決，洪男犯搶奪罪判刑1年10月、毒駕判刑8月，應執行有期徒刑2年2月，可上訴。

判決指出，洪男6月24日上午7時17分許，騎著未懸掛車牌機車在潮州鎮尋找犯案目標，先假意詢問羅姓婦人「宰殺鰻魚店家在哪」，婦人回答不知道，洪男隨後騎車離去，一路尾隨羅婦至曲振路，趁她來不及防備徒手搶奪側背包，包內有手機及現金200元。

羅婦遭搶時死命抓住皮包，洪男仍強行拉扯並騎車拖行，造成羅婦倒地，鼻子擦傷、左肩及右手肘瘀青。洪男一度搶走皮包，羅婦迅速爬起繼續拉住洪男，還拿皮包背帶反擊，洪男不堪拉扯，將皮包丟在地上後騎車逃逸。

羅婦事後冷靜到派出所報案，警方隔日將洪男查緝到案。未料洪男又惹事，7月1日晚間吸毒騎車遭警方查獲，身上還有海洛因等毒品，洪男因毒駕案件遭羈押。

屏東地院審理，洪男坦承犯案，法官認定，洪男不思努力工作賺取所需，竟以搶奪手段侵害他人財產，強行拉扯、騎車拖行羅婦，加上毒駕犯行，兩罪分論併罰。洪男先前曾因竊盜、毒品及贓物案件入獄，2024年9月才執行完畢，5年內再犯，顯見前案的執行未能生警惕，存有漠視法秩序的心態，因此加重其刑。

法官審酌洪男犯案時不顧羅婦安全，強行拖行造成受傷，吸毒駕車危及用路人安全，雖犯後坦承，但搶奪案迄今未與羅婦達成和解或調解，判處搶奪罪1年10月、毒駕8月，合併應執行2年2月。可上訴。

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44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，羅婦反擊並痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads
44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，羅婦反擊並痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads

44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦一度遭拖行後仍頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，還痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads
44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦一度遭拖行後仍頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，還痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads

警方在案發24小時後找到嫌犯44歲洪男（右），洪男之後因毒駕遭羈押。圖／警方提供
警方在案發24小時後找到嫌犯44歲洪男（右），洪男之後因毒駕遭羈押。圖／警方提供

44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，羅婦反擊並痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads
44歲洪男騎機車行搶70多歲羅姓婦人，羅婦頑強抵抗，跟嫌犯肉搏2分多鐘，羅婦反擊並痛批嫌犯「你真的很可惡，你要給我賠！」。圖／取自threads

毒駕 退休 老師

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