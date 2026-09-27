快訊

亞運棒球／林昱珉8局10K無失分差點飆無安打 中華隊勝中國獲隊史第4銅

聽新聞
0:00 / 0:00

賺不到百元賠大錢！男Polymarket賭九合一藍綠勝負 判決出爐下場慘

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

九合一地方大選今年11月28日登場，林姓男在知名預測網站Polymarket下注，預測政黨席次與選舉結果，結算後獲利不到百元，檢警循線查緝林男到案，依選罷法、賭博等罪嫌起訴，橋頭地院審理後，以網際網路以公職人員選舉結果為標的賭博罪，判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，Polymarket網站為國外知名市場預測網站，用戶可以在該平台上對各種事件未來性下注，台灣今年即將舉辦地方大選，選舉結果也成該網站熱門預測標的。

檢警調查，林男今年4月間透過透過銀行帳戶匯款29萬5000元至MAX加密貨幣交易所，購買9240枚USDC虛擬貨幣後，轉入Polymarket指定的錢包地址作為本金。

今年4月12日至14日間，林男鎖定「2026臺灣地方公職人員選舉，哪個黨派獲得席位最多」預測，分別下注3次國民黨獲勝（YES）及6次民進黨輸（NO），累計押注約742.9枚USDC，短暫進出後，同年4月15日全數結算，帳面累積回收746.49枚USDC，相當於獲利3.5枚USDC，約合台幣不到百元。

桃園市警察局蘆竹分局掌握林男在Polymarket網站下注，今年4月底發動搜索，在其用戶端查扣746.79枚USDC，並依法轉入橋頭地檢署虛擬資產監管平台錢包保管，橋檢並於今年5月火速提起公訴，成為今年大選首件被起訴的選舉賭盤案。

橋頭地院審理後，考量林男自始坦承犯行、態度良好，且無前科紀錄，兼納其犯罪動機、手段及簽賭金額等情狀，依以網際網路以公職人員選舉結果為標的賭博罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，至於查扣的746.49顆USDC（折合台幣約2萬3559元）宣告沒收。

Polymarket網站目前已被法院封鎖網域。圖／取自Polymarket網站
Polymarket網站目前已被法院封鎖網域。圖／取自Polymarket網站

賭博 九合一 藍綠

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

彰化破天金詐團！涉假公安綁人逼交4公斤黃金 首腦求刑25年

不滿醫美收費太貴 他找人噴辣椒水、持鐵鎚伏擊名醫

台東父女同額競選村里長 父拚三連霸、女兒首次參選無人競爭

相關新聞

賺不到百元賠大錢！男Polymarket賭九合一藍綠勝負 判決出爐下場慘

九合一地方大選今年11月28日登場，林姓男在知名預測網站Polymarket下注，預測政黨席次與選舉結果，結算後獲利不到百元，檢警循線查緝林男到案，依選罷法、賭博等罪嫌起訴，橋頭地院審理後，以網際網路以公職人員選舉結果為標的賭博罪，判拘役30天，得易科罰金。

噪音惹禍！7旬翁抓狂「抄剪刀」刺穿鄰居手臂 二審判拘役50日確定

南投縣七旬陳姓老翁去年4月間涉犯傷害罪，因不滿鄰居上門質問噪音問題，竟情緒失控將住家當格鬥場，先朝鄰居狠砸椅子，更抄起剪刀猛刺對方，致鄰居左手臂遭刺穿、腹部擦挫傷，險危及臟器。陳在偵審期間矢口否認犯行，辯稱年邁體弱、無力持刀。一審依傷害罪判拘役50日，台中高分院近日審結，認原審量刑無違誤，駁回上訴，全案確定。

買玩具零件造奪命槍彈！南投男設地下兵工廠 二審駁回重判9年

南投縣藍姓男子在2024年間涉非法製造槍彈，將住家充當兵工廠，利用鑽床將玩具模型槍、喜德釘火藥，打磨改造成1把仿貝瑞塔手、13發子彈，更肆無忌憚在屋內測量膛線，嚴重威脅治安，檢警循線查獲。藍男在偵審期間雖坦承不諱以求輕判，一審仍依槍砲罪，判刑9年、併科40萬元，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判。

退休女老師被搶拖行肉搏反擊 搶匪落網又毒駕 法院判處2年2月

屏東縣潮州鎮70多歲退休老師羅姓婦人今年6月外出散步，遭44歲洪姓男子騎機車尾隨搶奪側背包，羅婦緊抓不放遭拖行倒地，奮力反擊，還將洪男從機車拉下，怒斥「你真的很可惡！」驚險過程約2分鐘。洪男落網後又因毒駕被逮。屏東地院近日判決，洪男犯搶奪罪判刑1年10月、毒駕判刑8月，應執行有期徒刑2年2月，可上訴。

瑪莎拉蒂男違停拒攔 警喊「停車」不理還夾傷員警 法院判刑還要賠50萬

屏東縣張姓男子去年駕駛瑪莎拉蒂在東港鎮東琉碼頭附違停，警方執行連假交通疏導，上前驅趕違停張男，張男態度鄉囂張竟衝撞警方，造成曾姓員警受傷，警提告妨害公務並附帶民事求償，屏東地院審理，刑事部分判張男處1年2月有期徒刑，民事判張男賠警50萬多元。可上訴。

她騎自行車從行人穿越道貿然左轉致直行騎士急閃摔車重傷 法院判刑7月

台南鄭姓女子南往北騎自行車到馬路交岔路口要左轉，她直接騎在行人穿越道上再貿然偏左左轉進入東往西方向馬路，後方同向直行的杜姓機車騎士緊急煞車閃避，因此摔車倒地滑行受有生活無法自理重傷害；法院認定鄭女轉彎車未讓直行車先行，依過失致重傷罪判刑7月。可上訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。