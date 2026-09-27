賺不到百元賠大錢！男Polymarket賭九合一藍綠勝負 判決出爐下場慘

九合一地方大選今年11月28日登場，林姓男在知名預測網站Polymarket下注，預測政黨席次與選舉結果，結算後獲利不到百元，檢警循線查緝林男到案，依選罷法、賭博等罪嫌起訴，橋頭地院審理後，以網際網路以公職人員選舉結果為標的賭博罪，判拘役30天，得易科罰金。

判決指出，Polymarket網站為國外知名市場預測網站，用戶可以在該平台上對各種事件未來性下注，台灣今年即將舉辦地方大選，選舉結果也成該網站熱門預測標的。

檢警調查，林男今年4月間透過透過銀行帳戶匯款29萬5000元至MAX加密貨幣交易所，購買9240枚USDC虛擬貨幣後，轉入Polymarket指定的錢包地址作為本金。

今年4月12日至14日間，林男鎖定「2026臺灣地方公職人員選舉，哪個黨派獲得席位最多」預測，分別下注3次國民黨獲勝（YES）及6次民進黨輸（NO），累計押注約742.9枚USDC，短暫進出後，同年4月15日全數結算，帳面累積回收746.49枚USDC，相當於獲利3.5枚USDC，約合台幣不到百元。

桃園市警察局蘆竹分局掌握林男在Polymarket網站下注，今年4月底發動搜索，在其用戶端查扣746.79枚USDC，並依法轉入橋頭地檢署虛擬資產監管平台錢包保管，橋檢並於今年5月火速提起公訴，成為今年大選首件被起訴的選舉賭盤案。

橋頭地院審理後，考量林男自始坦承犯行、態度良好，且無前科紀錄，兼納其犯罪動機、手段及簽賭金額等情狀，依以網際網路以公職人員選舉結果為標的賭博罪，處拘役30日，可易科罰金3萬元，至於查扣的746.49顆USDC（折合台幣約2萬3559元）宣告沒收。