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瑪莎拉蒂男違停拒攔 警喊「停車」不理還夾傷員警 法院判刑還要賠50萬

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導

屏東縣張姓男子去年駕駛瑪莎拉蒂在東港鎮東琉碼頭違停，警方執行連假交通疏導，上前驅趕違停張男，張男態度鄉囂張竟衝撞警方，造成曾姓員警受傷，警提告妨害公務並附帶民事求償，屏東地院審理，刑事部分判張男處1年2月有期徒刑，民事判張男賠警50萬多元。可上訴。

判決指出，去年清明連假4月4日下午1時許，張男開瑪莎拉蒂在東琉碼頭附近違規停車，員警上前請他離開。張男往前行駛突倒車，車尾撞到員警身體才煞停，接著重踩油門離去。另一名員警見狀騎警用機車鳴笛追趕，多次喝令「停車」，張男未停車，竟將車輛向右偏駛，造成員警曾男左小腿遭車身與警用機車夾擊挫傷，最後員警將機車橫停在轎車前方，張男才停車遭制伏。

張男辯稱，倒車是要確認車輛遭敲擊聲音，追捕過程則是員警自行從狹窄車縫鑽過，他沒有故意撞人。

法院認為，若只是確認聲響，理應停車查看，張男卻在碰撞員警後加速離開；即使認為員警態度不佳，也應循合法管道申訴，不能以此作為對執勤員警施以強暴的理由。刑事庭審酌張男先倒車撞員警，又拒絕攔停、偏駛擠壓追捕員警，案發後未和解賠償，依駕駛動力交通工具妨害公務執行罪判刑1年2月，二審審理中。

受傷員警曾男提刑事附帶民事賠償，求償醫療費350元及精神慰撫金50萬元。法官認為，張男侵害員警身體權、健康權，且張男經合法通知未到庭，未提出書狀答辯，判員警求償全部有理由，張男要賠員警50萬350元，可上訴。

警方上前攔查要瑪莎拉蒂男停車。翻攝畫面。聯合報系資料照
警方上前攔查要瑪莎拉蒂男停車。翻攝畫面。聯合報系資料照

瑪莎拉蒂 違停 碼頭

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