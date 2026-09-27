她騎自行車從行人穿越道貿然左轉致直行騎士急閃摔車重傷 法院判刑7月

台南鄭姓女子南往北騎自行車到馬路交岔路口要左轉，她直接騎在行人穿越道上再貿然偏左左轉進入東往西方向馬路，後方同向直行的杜姓機車騎士緊急煞車閃避，因此摔車倒地滑行受有生活無法自理重傷害；法院認定鄭女轉彎車未讓直行車先行，依過失致重傷罪判刑7月。可上訴。

判決指出，鄭姓女子去年2月14日上午9時許，騎乘自行車沿台南市北區東興路由南往北方向行駛至小東路時，先沿行人穿越道上前行至交岔路口中，再貿然駛出行人穿越道逕而左轉要騎入小東路東往西方向；導致後方同向直行的杜姓機車騎士緊急煞車急閃，因而自摔滑行人車倒地。

鄭女肇事後，向前往處理車禍的員警自首是肇事人；杜姓騎士送醫確認受有外傷性顱內出血、顏面骨骨折、左眼鈍挫傷等傷害，同年2月19日出院，仍因創傷性腦出血，遺存中樞神經學症狀，包括語言功能障礙及肢體無力，無法正常與他人口頭溝通意，且無自主行動能力，生活無法自理，已達於身體或健康，有重大不治或難治重傷程度。

法院審理時，鄭女才承認犯行，法院勘驗現場監視器錄影檔案及相關筆錄，認定杜姓騎士因見鄭女駕駛自行車於路口左轉彎，致緊急煞車不及，而人、車倒地屬實；鄭女騎自行車行至交岔路口，轉彎車未讓直行車先行，因而發生事故，確有過失，應負過失傷害責任。

雖然台南市車輛事故鑑定會鑑定意見稱「杜○○駕駛普通重型機車，未注意車前狀況，剎車摔倒，為肇事主因；鄭○○騎乘腳踏自行車，左偏行駛，為肇事次因」；台南市車輛行車事故鑑定覆議會則稱「杜○○駕駛普通重型機車，操作不當，剎車摔倒，為肇事原因；鄭○○騎腳踏自行車，左偏行駛，同為肇事原因」。

法院說明，鑑定意見均未提及鄭女駕駛慢車行至交岔路口，違反轉彎車應讓直行車先行，亦有未提及杜姓騎士違反注意義務等，均有未洽，法院自不受拘束；即使杜在本案也有過失，仍無從卸免鄭女過失傷害刑事罪責，至多僅是量刑時參酌事由。

法院認定，鄭女疏未注意道路交通安全規則而肇致交通事故，其聲請調查杜車禍發生時安全帽有無戴好、心臟病及高血壓等病史等，與車禍過失程度無涉，核無調查必要，應予駁回。

法院審酌，鄭女駕駛自行車行駛於道路上，本應小心謹慎以維護自身及他人安全，卻導致被害人受重傷害，且犯後偵查中否認犯行，至法院才承認犯行；迄未探望被害人，未達成調解或和解，賠償其所受損害等犯後態度及其自首等，依犯過失致重傷罪，處有期徒刑7月。

轄區第五警分局交通組組長許双繻提醒，無論騎乘自行車或機車，準備轉彎、變換行向前，都應先確認周遭及後方車況，切勿「想轉就轉、說偏就偏」；最重要的是養成「回頭確認」的習慣，擺頭查看後方有無來車，且自行車也應依規定採兩段方式左轉，否則警方均將依法開罰。