噪音惹禍！7旬翁抓狂「抄剪刀」刺穿鄰居手臂 二審判拘役50日確定

南投縣七旬陳姓老翁去年4月間涉犯傷害罪，因不滿鄰居上門質問噪音問題，竟情緒失控將住家當格鬥場，先朝鄰居狠砸椅子，更抄起剪刀猛刺對方，致鄰居左手臂遭刺穿、腹部擦挫傷，險危及臟器。陳在偵審期間矢口否認犯行，辯稱年邁體弱、無力持刀。一審依傷害罪判拘役50日，台中高分院近日審結，認原審量刑無違誤，駁回上訴，全案確定。

檢警調查，陳姓老翁（76歲）與孫姓男子為比鄰而居的鄰居。2025年4月22日下午1時40分許，孫男因陳頻繁敲打牆壁發出噪音而心生不滿，氣憤前往陳位於埔里鎮的住處理論。雙方一言不合爆發激烈口角，陳翁竟基於傷害犯意，隨手抓起一旁的椅子朝孫男猛力丟擲。

衝突越演越烈，陳翁隨後轉身拿起一把利剪，直接朝孫男腹部與身體揮刺。孫男見狀趕緊上前壓制並試圖奪下剪刀，扭打過程中，孫男的左前臂遭剪刀狠狠刺穿，腹壁也受有擦傷。警方獲報趕抵現場時，當場查扣沾有血跡的作案剪刀，檢方後續依傷害罪起訴陳翁。

南投地院審認，陳翁雖辯稱自己高齡，絕無體力對抗正值壯年的孫男，更反咬是對方自己弄傷。

法官根據驗傷單指出，孫男受有「穿刺傷」，顯係遭尖銳物攻擊，與徒手鬥毆的擦挫傷截然不同，考量陳翁持利器攻擊具高度危險性，犯後否認犯行、未與被害人和解，一審判處拘役50日，得易科罰金。

案件上訴後，檢方主張陳翁犯後態度不佳且未賠償，原審判決過輕；陳翁則堅稱對方捏造事實，強調自己患有重聽及雙腿退化，無端遭毆打根本無力反擊，請求改判無罪。

台中高分院近日審結，法官認為人在情緒激動下持利器傷人並未違背常情，且傷勢證據確鑿。原審已充分審酌陳翁高齡、素行及未和解等量刑事由，刑度並無濫用裁量權之情事，駁回雙方上訴，維持拘役50日，全案確定。