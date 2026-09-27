廢死聯盟訴請確認執行黃麟凱死刑違法 最高行政法院駁回確定

死囚黃麟凱遭槍決，廢死聯盟提告請求確認法務部核准死刑執行違法。一審認屬刑事裁判執行爭議，無行政訴訟審判權，裁定駁回；聯盟抗告，最高行政法院24日駁回，全案確定。

社團法人台灣廢除死刑推動聯盟主張，法務部核准黃麟凱死刑執行的「令准」，直接發生於令到3日內執行、剝奪受刑人生命的法律效果，屬行政處分。

聯盟主張，當時另有憲法法庭暫時處分及刑事再審程序進行中，法務部仍核准執行，違反相關規定及憲法法庭判決意旨，因此提起行政訴訟，請求確認核准死刑執行函違法。

一審台北高等行政法院今年5月底裁定指出，刑事案件的偵查、起訴、裁判及執行，均屬刑事司法過程。法務部收受最高檢察署陳報死刑案件後，審核有無停止執行、再審或非常上訴等事由，再決定是否令准執行，屬刑事裁判執行程序。

北高行指出，死刑執行程序所生爭議，如有提供救濟必要，基於事務相近及避免救濟途徑分歧，應由刑事法院依刑事訴訟法或類推適用相關規範審查，並非監獄行政所生公法爭議，行政法院沒有審判權，因此裁定駁回。

廢死聯盟不服提起抗告，最高行政法院24日駁回，全案確定。

黃麟凱因殺人等罪遭判死刑定讞，法務部於民國114年1月執行槍決，為總統賴清德任內首名伏法死刑犯，也是憲法法庭113年9月判決死刑制度有條件合憲後首宗死刑執行案件。廢死聯盟提告時，全台待執行死刑犯共36人，其後2人死亡，目前為34人。