澎湖民宿老闆酒後常爆粗口 不滿妻提離婚帶孩子離家日狂Call50通電話

澎湖縣某民宿陳姓老闆常酒後爆粗口、半夜吵醒妻兒，白天睡覺，常不管民宿營運，廖身心俱疲申請離婚後帶6歲孩子遠赴台灣；沒料，陳卻日call逾50通電話、傳訊疲勞轟炸，還向幼兒園打聽孩子狀況，廖惶恐下向澎湖地院聲請暫時保護令獲准，法院裁定禁止陳對廖施以騷擾、接觸及密集通話。

澎湖地院判決指出，廖姓女子和陳姓男子原為夫妻，兩人共同在澎湖經營民宿並育有一名6歲的兒子。但雙方因個性、作息及經濟等問題，若廖女說話或做事不合陳男之意，陳即以三字經辱罵，甚至作勢動手恐嚇要廖閉嘴。

由於廖女白天需負責民宿業務，夜晚得應付喝醉酒的丈夫騷擾、安撫被吵醒的小孩，廖女認為陳男未體諒她維繫民宿事業辛勞，還經常隨意以粗鄙言語對待，導致她長期睡眠不足，身心俱疲下向法院訴請離婚，並帶著小孩遷居台灣本島。

沒料，在等待離婚訴訟開庭期間，陳男分別於今年9月5日至8日，多次於短時間內密集電話騷擾廖女，甚至在9月6日一天內狂打50通電話，並密集傳簡訊，同時詢問幼兒園小孩有無入學，廖女因擔心小孩會被帶走，不堪被陳疲勞轟炸，導致須求助精神科才能入眠，於是向法院聲請暫時保護令。

澎湖地院法官考量雙方感情已生變並分居兩地，已進入離婚階段，陳男自我情緒管理及衝突解決模式改善前，確實有再受家暴之風險，因此裁定核發暫時保護令。陳男不得對廖女實施身體、精神或經濟上騷擾、控制、脅迫或其他不法侵害行為，亦不得進行騷擾、跟蹤、通話或非必要之聯絡。

★《聯合新聞網》關心你：遇到家暴事件，請打113保護專線