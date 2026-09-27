自家陽台燒金紙遭移送社維法...法院不罰 律師：做好防護不用擔心檢舉

蔡姓男子上午8時在自家3樓燃燒金紙，遭鄰居檢舉，警方依違反社會秩序維護法移送台南地院簡易庭，簡易庭認定蔡有用金爐，並無危害安全裁定不罰；律師指出，就算鄰居報警、警方移送，但若做好防護措施，法院會裁定不成立，這種情況算是促使民眾燒金紙時應盡到注意責任。

裁定書指出，台南市南區蔡姓男子今年5月1日8時24分，在新興路住處3樓燃燒金紙，因有民眾向警方檢舉恐危及生命財產，轄區第六警分局金華派出所依違反社維法第68條第1款「無正當理由，於公共場所、房屋近旁焚火而有危害安全之虞者」移送。

蔡姓男子表示，當天是農曆3月15日，他在農曆初一、十五才會在3樓陽台燒金紙，會等到金紙燃燒完畢，水澆滅後才離開；簡易庭指出，農曆初一、十五祭拜神明、祖先，並焚燒金紙、銀紙行為，是台灣社會常見民間習俗，被移送人並非無正當理由焚火。

簡易庭認為，依據現場蒐證照片，蔡確實是於自宅陽台內使用鐵桶焚燒金紙，本人亦均有在場，火光非大，並無火苗四處飄散、無法控制情形，且處於有人可控管狀態，燃燒金紙產生煙灰亦非濃厚；蔡也表示，燃燒完畢後有用陽台上水龍頭將火芯澆熄。

簡易庭審酌，難認蔡的行為對社會安全造成危害或可遽認有何危害安全之虞，警方亦未提出其他積極證據足以證明蔡有違反社維法，裁定不罰。

律師歐蕙甄表示，民眾燒金紙如果有使用金爐或安全圍籬，或者備有滅火設備，燃燒的金紙極少可能隨風飛散而產生延燒危險，不會危害他人身體及財產安全；就算鄰居報警、警方移送，但既已做好防護措施，法院會裁定不成立，這種情況也算是促使民眾燒金紙時應盡到自己的注意責任。

律師黃睦涵認為，若焚燒金紙有火光，在未構成公共危險、但有人檢舉的情況下，警方確實只能以這條社維法來移；不過，燒金紙是台灣民俗習慣，如果沒有危害安全，又是在敬神祭祖的節日，相信法院也不會處罰，有點類似交通違規，若沒違規就不用擔心被檢舉後遇到的流程。