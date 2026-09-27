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買玩具零件造奪命槍彈！南投男設地下兵工廠 二審駁回重判9年

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

南投縣藍姓男子在2024年間涉非法製造槍彈，將住家充當兵工廠，利用鑽床將玩具模型槍、喜德釘火藥，打磨改造成1把仿貝瑞塔手、13發子彈，更肆無忌憚在屋內測量膛線，嚴重威脅治安，檢警循線查獲。藍男在偵審期間雖坦承不諱以求輕判，一審仍依槍砲罪，判刑9年、併科40萬元，台中高分院近日審結，駁回上訴，維持原判。

檢警調查，藍男2024年12月某日起，赴彰化縣溪湖鎮玩具店購買模擬仿真槍、裝飾彈與火藥。隨後在南投市住處，運用老虎夾及游標卡尺，自行壓製膛線、打通槍管、結合火藥。直至2025年1月8日下午17時許，警方持搜索票登門查緝，當場查獲大批半成品與工具，揭發這處隱身民宅的黑槍工廠。

藍男成功產出1把具殺傷力的仿半自動手槍及31發子彈。經刑事局試射，確認其中13發具發射動能與殺傷力，其餘18發未遂。檢方依查扣事證，依法槍砲罪起訴。

南投地院審認，藍男無視禁令製造槍彈，危害極大。考量其雖坦承犯行，但過去已有製造、販賣槍械前科，顯未記取教訓。一審重判有期徒刑9年，併科罰金40萬元，並沒收扣案槍彈與工具。

藍男不服量刑，主張已完全坦白，槍彈僅存放家中未流出市面，認為原審未考量其悔意，遂提起上訴期盼爭取減刑自新。

台中高分院近日審結，認定藍男擁槍自重且身背前科再犯，危害公安甚鉅。原審認事用法無違誤，量刑妥適，駁回上訴，維持9年徒刑，全案尚未確定。

南投縣藍姓男子利用玩具槍改造手槍、子彈，台中高分院近日審結。聯合報系資料照
南投縣藍姓男子利用玩具槍改造手槍、子彈，台中高分院近日審結。聯合報系資料照

南投 兵工廠 玩具

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