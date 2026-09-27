撞未完工庇護島怪沒警示 嘉義女「切西瓜」左轉求國賠敗訴

嘉義縣李姓女子雨天開車行經民雄台1線，左轉時撞上尚未完工的庇護島，認為現場未設警告標誌或防護措施，向民雄鄉公所求償1萬4850元；未料行車紀錄器卻拍下她偏離左轉標線、搶先左轉，宛如俗稱的「切西瓜」，嘉義地院認定車損與庇護島設置欠缺因果關係，駁回國賠請求。

判決記載，李女2025年2月12日上午，駕車沿民雄鄉台1線由北往南行駛，行經261公里400公尺處準備左轉，當時下雨、天色昏暗，車輛撞上物體受損。事後經修車技師檢查，確認撞到公所新建、尚未完工的庇護島。李女主張庇護島尚未驗收，現場也未設警告標誌或防護措施，因而提起國賠訴訟。

李女事故調查時表示，當時雨天視線不佳，加上分隔島沒有反光條，無法清楚掌握距離，左轉時左前輪撞上分隔島。不過法院檢視她提出的行車紀錄器畫面，發現路面明顯劃有左轉白色虛線，且與分隔島仍有一定距離，李女車輛已偏離白色虛線。

法院認為，李女未依規定行至交岔路口中心處再左轉，而有搶先左轉的過失，無論庇護島是否完工，均難認車損與庇護島設置具有因果關係。另李女未提出維修收據，車損照片與所稱受損部位也有差異，無法充分證明相關損害均由這次碰撞造成。

嘉義地院因此駁回李女要求民雄鄉公所賠償1萬4850元的請求。全案仍可依法上訴。