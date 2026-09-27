「小商人」紅榜廣告車民雄趴趴走 鄉長林于玲提告、駕駛5萬元交保

嘉義縣民雄鄉近日出現載有「小商人」、「拿麼厲害」等字樣的紅色宣傳車在街頭繞行，引發選舉言論爭議。民雄鄉長林于玲26日提出告訴，嘉義地檢署隨即指揮調查站、警方偵辦，檢方認為宣傳車未依法載明真實姓名，所宣傳事項目前查無確切實證，陳姓被告複訊後5萬元交保。

網路名人「Gtokevin 小商人」日前發文表示，林于玲過去擔任議員時曾在議會與他發生爭執，也曾拆除他恭賀他人的紅榜看板，因此決定利用中秋連假，讓紅榜廣告車在民雄街頭繞行，並在貼文中寫下「一定要紅榜的啦！拿麼厲害！」。貼文並附上15秒廣告車行經民雄街頭影像，一輛貨車車斗裝設大面積紅色廣告看板，上方有「小商人」及「拿麼厲害」等文字。

嘉義地檢署表示，26日受理林于玲告訴，指有未具名「小商人」宣傳車在民雄轄內繞行，並發布「拿麼厲害」相關言論，隨即指揮調查局嘉義縣調查站、民雄分局聯合偵辦。

檢警調查，陳姓被告駕駛的宣傳車並未依法載明真實姓名，且車輛宣傳事項目前查無確切實證，疑涉公職人員選舉罷免法意圖使人不當選等罪嫌，專案小組依法逮捕相關人員，並查扣宣傳車；陳姓被告經檢察官複訊後，認為沒有羈押必要，諭知5萬元交保。

嘉檢表示，查察各項選舉案件均秉持行政中立、客觀公正原則，選舉期間發表言論或散布文宣，應遵守法令並具名負責；若握有犯罪事證，應循合法管道提出檢舉或告訴，避免以未經證實言論或匿名文宣影射他人。