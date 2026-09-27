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貪3千運費偷倒廢料！司機一審輕判6月 未積極善後...二審改重判1年1月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市王姓司機在去年8月間涉嫌非法清理廢棄物，他為圖一時之便，駕駛自家貨車將廢木板與石膏板等營建廢料，趁夜傾倒在西屯區空地，僅為了賺取3000元微薄運費，王男偵審期間雖坦承犯行，一審依法判刑6月，但台中高分院近日宣判，撤銷原一審過輕刑度，依非法清理廢棄物罪，改判有期徒刑1年1月，尚未確定。

檢警調查，王男明知未領有許可文件，卻在2025年8月5日前某日，與從事拆除業務的男子約定以3000元代價清運。王男依指示開車前往指定地點，與兩名外籍男子將廢木板、隔熱綿及塑膠水管等搬上車。隨後，他於2025年8月5日晚間8時許，將廢料載往台中市西屯區西屯路三段附近的空地隨意棄置。

傾倒過程遭附近居民報警，警方會同台中市環保局人員趕抵現場稽查，當場依現行犯逮捕王男、扣押車輛。檢方認定涉案事證明確，依違反廢棄物清理法之非法清理廢棄物罪嫌對其起訴。

台中地院審認，該罪法定最輕本刑為1年，但考量王男屬臨時起意，傾倒物非毒害性物質，且犯後坦承犯行、無前科，尚堪憫恕，依法減刑，依非法清理廢棄物罪判刑6月，得易科罰金。

檢方不服判決，認為王男迄今未主動清除現場垃圾，嚴重漠視環境保護，一審僅判6月徒刑顯然過輕，難以達到嚇阻之效，依法提出上訴。

台中高分院審理後，認定王男破壞環境且未積極善後，原審適用刑法減刑確有不當，近日審結，將原判決關於刑之部分撤銷，改判1年1月，全案尚未確定。

台中市王姓司機涉違法清理廢棄物，一審輕判6月，二審認他未積極善後，改判1年1月。圖／AI生成
台中市王姓司機涉違法清理廢棄物，一審輕判6月，二審認他未積極善後，改判1年1月。圖／AI生成

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