耳朵還好嗎？他除夕夜喊新年快樂遭痛扁 2煞吐「多聽到2字」下手

王男除夕夜行經基隆廟口夜市愛四路商圈時，因走的比較快超越前方人群時，隨口喊「新年快樂」，沒想到鄭、賴兩男聽成「新年快樂殺小」，誤以為王出言挑釁，聯手痛扁王男成傷。法官依傷害罪判處鄭、賴兩男各拘役30天，可易科罰金。

基隆地院判決指出，鄭、賴兩人今年2月16日凌晨2時20分許，與友人步行走到基隆隆市仁愛區愛四路往仁一路方向時，王男剛好也與友人同方向往前走向夜市方向。

法官指出，王男越過鄭、賴兩人繼續往前走時，因喊一聲「新年快樂」，但鄭、賴疑似認為遭嗆「新年快樂殺小」，雙方即拉扯起口角。這時賴徒手往王臉上毆打一拳，鄭隨手抓路邊機車上的安全帽朝王頭部揮打，導致王頭皮撕裂傷、右側眼瞼及眼周圍撕裂傷等傷害。

王男被痛扁後向市警第一分局報案並驗傷提告，警方調監視器釐清案發經過，發現衝突原因竟只是有一方聽錯了，並無罵人情節，並經檢方偵結起訴。

法官審理指出，鄭、賴兩男正值青年，與被害人素不相識，無舊怨仇恨，僅因路上錯身而過的言論，而引起不悅或誤會，即共同毆打被害人，自我控制能力尚待加強，法治觀念亦屬薄弱。

法官考量兩人坦承犯行，但被害人不願調解而未賠償所受損害，因此依傷害罪判處鄭、賴兩男各拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。