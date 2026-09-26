萬華翁狂砍房東297刀！作家顏一立痛失父親 法院判賠千萬

曾獲林榮三文學獎肯定、在文壇嶄露頭角的作家顏一立，父親2024年遭到同住租客七旬老翁陳進財拿刀狂砍297刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭判刑19年，二審維持判刑19年，最高法院駁回上訴，全案定讞。民事部分，台北地院審理，日前判陳進財須賠償被害人家屬顏一立、顏伊秀共1015萬餘元，可上訴。

判決指出，陳進財在2021、2022年間透過台北市社會局媒介，向顏姓老翁承租位於萬華區某公寓2樓的一個房間，雙方因此同住屋簷下，但陳進財有賭博習慣，常向顏翁借錢花用。

2024年6月8日晚間，顏翁見陳進財領取社會救助金後又跑去賭博，出言勸誡，並催促他盡快還錢，雙方因此爆發口角。陳進財心有不甘，隔天上午6時許又跟顏翁理論，因心生憤恨，趁顏翁不備，持剪刀、菜刀與木頭柄菜刀等凶器瘋狂攻擊顏翁，前後揮砍刺殺高達200餘次。

法醫驗屍發現，被害人頭部、頸部、四肢及腹部等多處布滿縱橫交錯的刀傷與刮傷，手段極其凶殘，最終因多重銳器傷引發出血性休克死亡。

身為被害人家屬的知名作家顏一立與手足顏伊秀悲痛欲絕，兩人在犯保律師林帥孝協助下，提起刑事附帶民事訴訟求償；顏一立主張支出喪葬費15萬4550元，兩人分別請求精神慰撫金610萬元及540萬元。

台北地院民事庭審理，陳進財經傳喚均未到場，也未提出任何書狀答辯，審酌陳進財僅因細故與借貸糾紛，就狠心砍殺被害人200多刀，手段極度兇殘，剝奪他人生命且危害甚鉅，造成家屬天人永隔的重大精神痛苦。

法官考量雙方身分、地位、經濟狀況及加害程度，認為原告二人請求的精神慰撫金以各500萬元為適當，加上顏一立所支出的喪葬費用，判陳進財應給付顏一立515萬4550元、給付顏伊秀500萬元，均自2025年11月22日起至清償日止，按週年利率百分之5計算的利息；其餘請求則駁回。

法官還特別在判決說明，依據2023年修正施行的犯罪被害人權益保障法，被害人家屬先前曾向檢方申請並領取共180萬元的犯罪被害補償金，但此項給付已將代位賠償性質，改為國家社會福利給付，加害人並不因此免除賠償責任，因此家屬請求陳男賠償的金額，不必扣除已領取的補償金。