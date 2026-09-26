快訊

國3服務區離奇命案…老婦命喪帳篷遺體已腐爛 相驗死因出爐

亞運棒球／力拚金牌戰門票！台日大戰今登場 中華隊先發打線出爐

大秀美腿…蘇慧倫超短熱褲現身大巨蛋 凍齡美貌全場看呆

聽新聞
0:00 / 0:00

遭狗追竟記恨！新竹男雞頭抹農藥報復 5犬1貓全毒死

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

林男先前行經新竹縣一處民宅附近時遭犬隻追逐，竟因此心生怨懟，將農藥「萬寧粉」裹在雞頭、雞脖子製成毒餌投放，造成附近5隻狗、1隻貓誤食死亡。新竹地院依違反動物保護法判刑10月、併科罰金20萬元，緩刑2年。

判決書指出，林男因先前行經新竹縣一處村落時遭犬隻追逐，對附近犬隻心生不滿。他明知不得故意殺害動物，也知道若將含有農藥成分的萬寧粉放入食物，犬隻吃下後可能死亡，仍決定製作毒餌。

林男去年12月17日上午6時20分許，駕駛自小貨車前往一處民宅前空地，將萬寧粉裹在雞頭、雞脖子上，再把毒餌投放現場。

毒餌隨後遭附近動物吃下，造成一名飼主所養的黑狗「瑞奇」、「小望」及黃狗「露露」死亡，附近居民飼養的「小乖」、「小黃」2隻狗及另1隻貓也中毒死亡，共造成5犬1貓喪命。飼主發現後報警，警方循線查出林男涉案。

法官認為，動物保護法立法目的在尊重及保護動物生命，人類與動物共同存在於地球，本應使動物免受不人道痛苦。林男僅因曾遭犬隻追逐，就投放含農藥毒餌，造成多隻動物死亡，明顯未尊重動物生命，行為應予嚴厲非難。

法官考量林男坦承犯行，已與飼主達成和解並賠償、過去也無前科，認為經此次偵審程序應已知警惕，最終依違反動物保護法判處有期徒刑10月，併科罰金20萬元，並宣告緩刑2年。

林男先前行經新竹縣一處民宅附近時遭犬隻追逐，竟因此心生怨懟，將農藥「萬寧粉」裹在雞頭、雞脖子製成毒餌投放。示意圖。聯合報系資料照
林男先前行經新竹縣一處民宅附近時遭犬隻追逐，竟因此心生怨懟，將農藥「萬寧粉」裹在雞頭、雞脖子製成毒餌投放。示意圖。聯合報系資料照

新竹 動物

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

不滿醫美收費太貴 他找人噴辣椒水、持鐵鎚伏擊名醫

喊遭下藥迷昏性侵 LINE對話喊老公、牽手畫面露餡反吃誣告罪

倉庫內驚見3小狗幼仔...獸醫一看確認白鼻心 淡水動物之家助返山林

親人、貪吃各有個性 北市動物之家臉書幫毛孩找新家

相關新聞

萬華老翁狂砍房東297刀奪命！作家顏一立痛失父親 法院判賠千萬

曾獲林榮三文學獎肯定、在文壇嶄露頭角的作家顏一立，父親2024年遭到同住租客七旬老翁陳進財拿刀狂砍297刀致死，檢方依殺人罪嫌起訴，一審國民法官庭判刑19年，二審維持判刑19年，最高法院駁回上訴，全案定讞。民事部分，台北地院審理，日前判陳進財須賠償被害人家屬顏一立、顏伊秀共1015萬餘元，可上訴。

遭狗追竟記恨！新竹男雞頭抹農藥報復 5犬1貓全毒死

林男先前行經新竹縣一處民宅附近時遭犬隻追逐，竟因此心生怨懟，將農藥「萬寧粉」裹在雞頭、雞脖子製成毒餌投放，造成附近5隻狗、1隻貓誤食死亡。新竹地院依違反動物保護法判刑10月、併科罰金20萬元，緩刑2年。

買台中土地蓋廠房…探勘挖出大秘寶 3層樓深都是垃圾！賣家判賠3.2億

台中1間零件加工廠斥資3.2億元向陳姓婦人購買土地預計蓋廠房，未料點交後才驚覺該地曾遭開挖、回填，且地表下10.8公尺都是廢棄物，相當3萬7000多平方公尺，光是清除費就高達1.4億元；台中地院審酌，該土地瑕疵重大，陳婦應負瑕疵擔保責任，判她應給付公司3.2億元，可上訴。

苗栗30年資深巡佐偽簽加班偷跑去游泳…詐加班費還狡辯：上班疲勞

苗栗縣警局頭份分局林姓警務佐偽簽防治危駕、交整勤務，實則遲到早退、跑去游泳卻詐領加班費1萬3244元，還向檢察官狡辯稱「上班疲勞才去游泳，沒有強健身體要怎麼從警？」檢方起訴直言不宜緩刑，法院卻以他繳回犯罪所得，一、二審都依偽造文書罪判他1年6月，緩刑5年，仍可上訴。

不滿醫美收費太貴 他找人噴辣椒水、持鐵鎚伏擊名醫

高雄市一名33歲林姓男子因不滿前金區一家醫美診所收費，竟與友人楊姓男子及兩名受託男子組成「討公道團」，遠從南投、嘉義到高雄的診所外埋伏，持辣椒水及鐵鎚暴打楊姓醫師，路過休假警員制止，也遭辣椒水波及眼臉紅腫，高雄地方法院審理後，因此依傷害罪判處林男有期徒刑2個月。

港女領隊首度帶團來台 竟遭隨團司機狼抱壓床！法官判刑2年

香港1名女領隊去年7月間首次率團來台旅遊，其間入住台南某飯店，當晚與台灣男導遊、楊姓司機等人聚餐後返回飯店飲酒，楊乘機對她毛手毛腳還尾隨進入房間，環抱、抓揉胸部，甚至推倒壓制在床上，她不甘受辱率團返港後來台提告，楊否認犯行，法官認楊犯強制性交未遂罪判刑2年。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。