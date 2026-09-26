遭狗追竟記恨！新竹男雞頭抹農藥報復 5犬1貓全毒死

林男先前行經新竹縣一處民宅附近時遭犬隻追逐，竟因此心生怨懟，將農藥「萬寧粉」裹在雞頭、雞脖子製成毒餌投放，造成附近5隻狗、1隻貓誤食死亡。新竹地院依違反動物保護法判刑10月、併科罰金20萬元，緩刑2年。

判決書指出，林男因先前行經新竹縣一處村落時遭犬隻追逐，對附近犬隻心生不滿。他明知不得故意殺害動物，也知道若將含有農藥成分的萬寧粉放入食物，犬隻吃下後可能死亡，仍決定製作毒餌。

林男去年12月17日上午6時20分許，駕駛自小貨車前往一處民宅前空地，將萬寧粉裹在雞頭、雞脖子上，再把毒餌投放現場。

毒餌隨後遭附近動物吃下，造成一名飼主所養的黑狗「瑞奇」、「小望」及黃狗「露露」死亡，附近居民飼養的「小乖」、「小黃」2隻狗及另1隻貓也中毒死亡，共造成5犬1貓喪命。飼主發現後報警，警方循線查出林男涉案。

法官認為，動物保護法立法目的在尊重及保護動物生命，人類與動物共同存在於地球，本應使動物免受不人道痛苦。林男僅因曾遭犬隻追逐，就投放含農藥毒餌，造成多隻動物死亡，明顯未尊重動物生命，行為應予嚴厲非難。

法官考量林男坦承犯行，已與飼主達成和解並賠償、過去也無前科，認為經此次偵審程序應已知警惕，最終依違反動物保護法判處有期徒刑10月，併科罰金20萬元，並宣告緩刑2年。