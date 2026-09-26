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買台中土地蓋廠房…探勘挖出大秘寶 3層樓深都是垃圾！賣家判賠3.2億

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中1間零件加工廠斥資3.2億元向陳姓婦人購買土地預計蓋廠房，未料點交後才驚覺該地曾遭開挖、回填，且地表下10.8公尺都是廢棄物，相當3萬7000多平方公尺，光是清除費就高達1.4億元；台中地院審酌，該土地瑕疵重大，陳婦應負瑕疵擔保責任，判她應給付公司3.2億元，可上訴。

公司主張，2023年11月和陳婦簽約以3億2200萬元購地，將作為產業開發基地，雙方2024年5月31日點交，公司事前委託地質調查業者對土地鑽探調查，同年7月收到報告才得知該地曾遭開挖、回填鬆軟汙泥，及疏鬆含孔洞的垃圾、磚瓦等廢棄物。

調查還發現，自地表下10.8公尺都是廢棄物，相當於3萬7317.75平方公尺，嚴重影響土地承載力及夯實度，以致土地無法建築使用，顯屬重大瑕疵並欠缺陳保證的品質，認為陳事前故意不告知該瑕疵，求償3億2200萬元。

陳婦抗辯稱，她2016年經市地重畫分得該土地，簽約時已如實告知該地過去有遭回填、掩埋土方，因為經開挖無法確認範圍，雙方就約定以現況點交，主張駁回。

台中地院囑託台中市土木技師公會鑑定，結果認為土現況的短期、長期承載力遠低於未被傾倒廢棄物時的原況，且夯實度不足，推估廢棄物清除、處理費用約1億4190萬1200元，因此在廢棄物清除前，土地因承載、夯實度不足，難作為廠方基地，應屬有損契約預定效用的瑕疵。

中院也認為，廢棄物清除、處理費用預估1億4190萬1200元，已達土地總價的44%，堪認該土地遭埋廢棄物的瑕疵所減少的契約預定效用程度，應屬重大，使該契約目的不達，陳應負物的瑕疵擔保責任。

此外，雙方購地的現況說明書中，就「本土地是否曾經全部或部分開挖」，經勾選為「否」，未提及曾遭掩埋廢棄物，認定公司請求解除契約，並返還買賣價金為有理由，判陳婦應給付公司3億2200萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

台中 土地 垃圾

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