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苗栗30年資深巡佐偽簽加班偷跑去游泳…詐加班費還狡辯：上班疲勞

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

苗栗縣警局頭份分局林姓警務佐偽簽防治危駕、交整勤務，實則遲到早退、跑去游泳卻詐領加班費1萬3244元，還向檢察官狡辯稱「上班疲勞才去游泳，沒有強健身體要怎麼從警？」檢方起訴直言不宜緩刑，法院卻以他繳回犯罪所得，一、二審都依偽造文書罪判他1年6月，緩刑5年，仍可上訴。

檢警調查，林男2025年9月至12月間，明知沒有確實執行防制危駕、交流道交整勤務，卻在員警出入登記簿不實登記勤務簽到時間，填寫「交整」、「防治危駕」等不實內容，甚至跑去水活力SPA游泳館，從事游泳、休憩等和勤務無關事務。

林將虛偽不實時數輸入「苗栗縣警察局勤務及超勤申報系統」，一共詐得超勤時數費用1萬3244元，檢警2025年12月17日發動搜索查獲。

檢方根據監視器畫面，發現林男填寫交流道交整自上午6點至8點，實際上遲至6點半左右才從住家出門，填寫防制危駕勤務部分，則從未出門、去游泳池或沒在轄區執勤，偵結從重依行使公務員登載不實公文書罪嫌起訴他。

檢方也請法院審酌，林身為警察為圖私人不法利益，悖離職守、影響社會觀感，案發第一時間仍堅稱「他因為上班一整天覺得疲勞，才會去游泳持健身」，還質疑「沒有強健的身體要如何從事警察工作」，游泳後還是有去巡簽，只有投機、沒有詐欺，可見他態度難認良好，不宜緩刑。

苗栗地院一審認為，林男曾因侵占被判罰金刑確定，素行非佳，最終坦承犯行、繳回不法所得，仍要扶養兒子等一切情狀，依行使公務員登載不實公文書罪，判林有期徒刑1年6月，緩刑5年，應向公益團體提供120小時勞務，支付公庫20萬元，交付保護管束。

檢方不服上訴，表示林先前因曾違紀被頭份分局列為輔導對象，仍不悔改再犯，偵查中狡辯試圖合理化動機、對犯行輕描淡寫，惡性遠高一般過失，給他緩刑實屬輕縱，對其他兢兢業業的警察不公平，更向社會社會傳達「警察犯罪比一般人更容易獲緩刑寬典」的錯誤訊息。

台中高分院二審說，林已繳回全部犯罪所得1萬3224元，金額非高，且他從警逾30年，若因但遭免職，實屬過苛，認為檢方上訴無理由，判處駁回。

苗栗縣警局。聯合報系資料照
苗栗縣警局。聯合報系資料照

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