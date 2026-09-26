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不滿醫美收費太貴 他找人噴辣椒水、持鐵鎚伏擊名醫

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市一名33歲林姓男子因不滿前金區一家醫美診所收費，竟與友人楊姓男子及兩名受託男子組成「討公道團」，遠從南投、嘉義到高雄的診所外埋伏，持辣椒水及鐵鎚暴打楊姓醫師，路過休假警員制止，也遭辣椒水波及眼臉紅腫，高雄地方法院審理後，因此依傷害罪判處林男有期徒刑2個月。

判決書指出，林姓男子因對前金區中華四路上的知名醫美診所的收費標準不滿，向友人「小P」吐苦水，「小P」為其打抱不平，遂與楊姓男子及兩名綽號「辣椒水男」、「鐵鎚男」的男子共同謀議尋仇教訓醫美診所的楊醫師，眾人分工細密，由楊男與林男負責駕駛車輛勘查路線、掌握醫師行蹤，並提供行凶者交通與金錢接應。

2023年8月30日晚間7時許，「辣椒水男」與「鐵鎚男」先在診所附近的超商前埋伏，見楊醫師走出診所時，兩男立刻上前持辣椒水狂噴並揮舞鐵鎚攻擊，造成楊醫師背部、左肘及右手多處擦挫傷。

當時一名適巧路過的李姓警員雖然非執勤時間，仍奮不顧身上前英勇挺身阻止暴行，亦遭「辣椒水男」持辣椒水朝臉部攻擊，造成左耳紅腫及化學性皮膚炎。

兩名凶手行凶後分頭搭乘計程車逃逸，其中「鐵鎚男」搭車逃往嘉義市文化公園後，因身上無錢支付車資，由早已在該處接應的林男躲入公園公廁內交付車資給「鐵鎚男」付清運費，隨後各自離去，警方獲報後調閱沿線路口及診所監視器畫面，循線過濾人頭門號與計程車派車紀錄，順利追查出林男等人到案。

高雄地院審理時，林男坦承傷害犯行，表示當時僅是因醫美價格問題想找醫師溝通，事後前往公園公廁拿錢給友人付車資。

法官認為，林男與同謀者有犯意聯絡與行為分擔，應論以共同正犯，考量林男於審理中自白認罪，依共同犯傷害罪判處林男有期徒刑2個月。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

辣椒水 醫美 南投

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