港女領隊首度帶團來台 竟遭隨團司機狼抱壓床！法官判刑2年

香港1名女領隊去年7月間首次率團來台旅遊，其間入住台南某飯店，當晚與台灣男導遊、楊姓司機等人聚餐後返回飯店飲酒，楊乘機對她毛手毛腳還尾隨進入房間，環抱、抓揉胸部，甚至推倒壓制在床上，她不甘受辱率團返港後來台提告，楊否認犯行，法官認楊犯強制性交未遂罪判刑2年。

檢方起訴，香港女領隊於去年7月13日率團來台4日遊，15日晚間入住台南某飯店，隨團導遊與司機同住一房，她則住在對面房間。當晚她與楊等人聚餐後返回飯店，並在大廳飲酒聊天，她因感疲倦而先回房休息。楊提議邀她到房內飲酒聊天，導遊聯繫她來到房內，因接聽電話及購買酒類而暫時離開房間。

楊見房內僅有2人，將雙手放在她兩側膝蓋處，輕輕向外撥開雙腿，她因感意外將雙腿合攏並將身體往旁挪移。待導隊攜酒返回房內，3人續留房內飲酒聊天，她表示翌日尚須帶團，欲返回房休息。

未料，楊藉口欲參觀她的房間尾隨進入，她多次表示很累、欲洗澡休息，要求楊離開，楊仍用力環抱女方，並稱「我真的好喜歡你」、「沒關係，親一下、抱一下、摸一下」等，她出言拒絕並試圖掙脫，惟因楊力氣大而未能脫身。

楊將手伸入女方上衣內，隔著內衣抓揉其胸部，她試圖掙脫逃離，仍遭楊用力拉回，繼而被推倒並壓制於床上。楊強行掀起上衣、拉開其內衣，以手碰觸及揉捏胸部，並拉扯她所穿短褲，女方以雙手遮擋胸部、抓緊短褲，再三拒絕及掙扎。

同時，她趁隙拿取手機撥打電話予導遊，為求脫身，向楊表示尿急，楊才暫停壓制，使她得以持手機進入浴廁，在原已接通電話中要求導遊前來。導遊前來探視敲門，約經10餘秒後，楊將房門開啟三分之一並以身體擋在門口，詢問對方前來何事，她聽聞聲響從浴廁出來，透過門縫見導遊站在門外，試圖將楊推出門外未果，房門仍一度關閉。因導遊持續敲門及呼叫，楊才離開房間而未得逞。

楊辯稱，女方表示身體不舒服，他基於好意陪同返回房間；他進入房間後始終站在房門內側，未曾環抱、碰觸、壓制她或拉扯其衣物。他說，女方未立即報警，反與導遊作和解書並要求賠償，2人可能是串通向他騙取金錢。

台南地院指出，女方於警詢、偵訊所述，她就楊先在房內撥動其雙膝，隨後跟隨她進入房間，自後方環抱、碰觸胸部、阻止其離去、將其壓制於床、拉開上身衣物及拉扯短褲；她出言拒絕、掙扎，情急下以尿急為由擺脫楊壓制，得以持手機進入浴廁，撥打電話要求導遊前來，導遊敲門後楊才離去等證述，前後並無重大歧異。

且導遊就他親自接聽電話、聽聞女方要求前往，以及抵達女方房間後所見所聞而為，並非轉述女方事後所稱房內經過，補強女方證述真實可採。

同時，導遊證述事後曾與楊就此事電話討論賠償金額乙事，而楊若未對女方性侵，對她要求賠償回應，應是感到莫名其妙或氣憤，豈會以他為何須賠償「如此多錢」等語回應。