靠法扶打官司和解拿到百萬 3人不繳律師費遭強制執行

新竹陳女等3人因過失致死案件獲法律扶助，之後透過和解取得87萬5000元至137萬5000元不等賠償，法扶要求繳回部分律師費，3人卻遲未付款。新竹地院裁定，3人應分別給付6750元、6750元及1萬3500元，准予強制執行。

裁定指出，陳女與另外2名陳男2023年間因過失致死案件，向法律扶助基金會新竹分會申請法律扶助並獲准，3件扶助案件金額共4萬500元。

相關案件後來在桃園地院成立和解，陳女、2名陳男與另名陳姓男子等4人，共取得550萬元賠償，其中包含強制汽車責任保險理賠；其中1名陳男另取得50萬元賠償。法扶計算，扣除200萬元強制責任保險理賠後，陳女及其中1名陳男各取得87萬5000元，另名陳男則取得137萬5000元。

依法律扶助相關規定，受扶助人透過法律扶助取得具有財產價值的標的，且達一定金額，法扶分會經審查後，可要求受扶助人負擔全部或部分律師酬金及必要費用，作為「回饋金」。

法扶審查後認為，取得87萬5000元的陳女及陳男，因取得財產價值超過50萬元、未滿100萬元，應各繳納半數回饋金6750元；取得137萬5000元的另名陳男，則應繳回全數1萬3500元。法扶之後發函通知並催繳，但3人迄今仍未付款，因此向新竹地院聲請准予強制執行。

新竹地院審酌和解筆錄、回饋金結算審查表、審查決定通知書、催告函及郵政回執等資料，認定法扶已依法通知3人繳納，3人仍未給付，聲請強制執行有據。法官因此裁定，陳女及1名陳男應各給付法扶6750元，另名陳男應給付1萬3500元，全案可抗告。