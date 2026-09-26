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震樓神器害漏水？專業單位鑑定釐清法官判樓上管線漏要賠樓下12萬損失

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導

基隆市有一棟公寓1樓屋主指控2樓房屋的浴室廁所漏水，導致1樓浴室牆壁發黃、浴室、主臥室、廚房天花板受損等損害，求償12萬元天花板等損壞費用。但2樓屋主反控1樓曾對2樓房屋使用俗稱之「震樓神器」產生不正常強烈震動造成影響。法官請專業單位鑑定認定，2樓房屋廁所結構樓層板內給水管滲漏溢流所致，判2樓要賠1樓12萬元。

基隆地院判決書指出，潘男主張因2樓房屋的浴室廁所漏水，導致他1樓房屋浴室牆壁發黃無法洗白、浴室、主臥室、廚房天花板受損、主臥室、廚房、餐廳牆壁油漆剝落、小房間之矽酸鈣板隔間受損等損害，2樓已將2樓房屋修繕，現已無漏水。但1樓房屋因漏水受有損害，求償修復費用12萬3000元。

判決書說，2樓蘇姓屋主抗辯，1樓房屋的損害並非2樓房屋漏水導致，潘男告知漏水時，即安裝明管處理漏水事宜。1樓房屋漏水是因1樓房屋內住戶曾對2樓房屋使用俗稱之「震樓神器」產生不正常強烈震動，恐對建物結構、管線接縫、防水層造成影響。

蘇姓屋主認為，整體建物年代久遠、管線老舊，並曾經歷淹水，1樓住處漏水與2樓房屋無關。另基隆市建築師公會至1樓房屋鑑定時，鑑定人有表示並非2樓房屋漏水。再者，潘男放任1樓房屋漏水，未及時修繕，此損害不應由2樓承擔。

基隆地院法官審理指出，經囑託基隆市建築師公會鑑定1樓房屋的漏水原因，鑑定結果，經現勘判斷為2樓房屋廁所結構樓層板內給水管滲漏，再溢流到各空間所致，損害位置為浴室天花樓板混凝土塊脫落、牆面磁磚髒汙、木作天花板破損，其他客廳臥室廚房等空間天花板及牆面嚴重壁癌及白華損害等。

法官說，基隆市建築師公會鑑定報告鑑定結果，是依據現場觀察及兩造陳述、漏水點位置綜合判斷，未見有何明顯不合常規之處，可為漏水原因的判斷。

2樓蘇姓屋主提出「震樓神器」的說法，法官說，鑑定報告已鑑定1樓房屋漏水原因為2樓房屋廁所結構樓層板內給水管滲漏，再溢流到各空間所致，「並無證據可認潘男就損害的發生或擴大與有過失」，沒有採信蘇姓屋主部分抗辯說法。

震樓神器害漏水？專業單位鑑定釐清法官判樓上管線漏要賠樓下12萬損失。記者游明煌／攝影
震樓神器害漏水？專業單位鑑定釐清法官判樓上管線漏要賠樓下12萬損失。記者游明煌／攝影

漏水 法官 天花板

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