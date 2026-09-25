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學生再遭割頸扯出少事法修正卡關 司法院：6月2日即送行政院會銜

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

新北市徐姓國三生拿剪刀刺殺同校高三黃姓學長，2023年底新北市國中生楊承勳遭隔壁班同學持刀刺頸喪命，楊的雙親今發聲明，指「中秋節團圓的日子，我們家已少了一個人，蝴蝶效應已開始，政府還要漏接多少個孩子？犧牲多少個家庭？」

楊父表示，之前在一審、二審，都跟法官說過「承勳這件事，會產生蝴蝶效應」，但沒有法官認同，現在，蝴蝶效應開始了，又要讓受害者家屬來承受，他要問偉大的法官們，「你們又承受了什麼？」

楊父也質疑，少年事件處理法修正草案自從5月22日司法院送到行政院後，就在行政院「躺平」，難道卑微期盼的社會安全，是這麼遙不可及？難道要更多受害者出現，才能喚醒政府重視？承勳的案子，被告只判12年徒刑，以後的案子，只會更低。楊父說，這次行凶的孩子才14歲，馬上自首，學校也說他情緒方面需要協助，被害人幸運救回，頂多就是殺人未遂。

司法院今晚表示，對於學生暴力事件造成被害學生及家屬身心上的傷痛，深表關切。

對於遭質疑少事法修法草案至今仍無實質進展，司法院表示草案增訂少年刑事案件被害人訴訟參與制度，並調整少年刑事案件假釋門檻、完善少年前案紀錄塗銷機制，6月2日即已函送行政院會銜，目前仍待行政院會銜完竣後，即函送立法院審議。

司法院也表示，個別案件的事實認定、法律適用及處遇，應由法院依法律規定及具體個案情形獨立審理、審慎判斷，司法院將持續關注少年司法制度運作及被害人權益保障，並適時檢討相關制度。

司法院。聯合報系資料照
司法院。聯合報系資料照

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