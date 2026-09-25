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收賄6萬判3年半嫌太重 台南經發前科員上訴遭二審駁回

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南經濟發展局張姓前科員辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收，邱姓女廠商為求履約請款順利，將現金10萬元交給李姓男子，經李把6萬元分給張，自己則分得4萬元，一審認張犯對於職務上行為收受賄賂罪判3年半，他認量刑過重而上訴，台南高分院認對原審對張已量至最低刑度而駁回。

張及辯護人主張，張於本案犯罪過程、收受賄賂及不正利益總價額為6萬元，並非鉅額，相較於重大貪瀆或集團性犯罪，對國家影響程度尚非甚鉅，就其犯罪情節觀之，並非重大惡極。

張說，他於偵查期間已就其犯行均坦承自白，於法院審理中也始終認罪，並於言詞辯論終結前即全數繳回犯罪所得，未再保有犯罪利得，應足認他確已認知到自己行為錯誤而有悔悟之心，犯後態度應屬良好。

他懇請法官審酌其犯行與惡性，仍屬情輕法重，客觀上應足以引起一般人同情，有情堪憫恕之處，再依刑法第59條規定酌減其刑。

台南高分院合議庭指出，張於偵查中自白犯罪，且繳交全部犯罪所得，應依貪汙治罪條例相關規定減輕其刑，經此事由減輕其刑，已減為3年6月以上，嚴峻程度已大為和緩。

合議庭表示，就張犯罪情節觀之，他並非被動受賄，而是間接主動索賄，且據台南市府政風室反映報告表顯示，張於2024年間仍有對標得其他採購案廠商，先行刁難再以言語暗示索取不正利益情形，並經主管認為「行政作業確有異常」。就張犯案情節與所處之刑觀之，實難認有情輕法重之情，也無其他可憫實據。

合議庭說，張所犯之罪，經減刑1次，原判決對其量處3年6月，並褫奪公權4年，於有期徒刑部分已量至最低刑度，均於法定刑度內而為裁量。

檢方起訴，張自2018年12月至去年3月間為經發局科員，負責辦理新吉清潔勞務案招標簽約及履約驗收；李姓男子為商行負責人；邱女則是該案履約廠商公司負責人。

邱女為求後續履約請款順利，自公司銀行帳戶提領現金20萬元，於2020年7月間將其中10萬元交付李，作為請託張協助履約請款對價，李立即當日傍晚相約張碰面，並告知「這是我跟邱女要來的」、「希望可以給邱小姐方便」。2人收受並朋分邱女交付10萬元，張分得6萬元，李則分得4萬元。

張男認原審判他3年半，量刑過重而上訴，台南高分院認對原審對張已量至最低刑度，且依其犯罪情節，並無情輕法重或情堪憫恕之情而駁回。聯合報系資料照
張男認原審判他3年半，量刑過重而上訴，台南高分院認對原審對張已量至最低刑度，且依其犯罪情節，並無情輕法重或情堪憫恕之情而駁回。聯合報系資料照

貪汙 收賄 台南

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