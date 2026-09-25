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雲林首樁里長賄選被收押 涉以送慶生蛋糕及招待旅遊賄選
雲林縣北港鎮蔡姓里長參選人，涉嫌在今年7月間，透過另一名蔡姓棒腳，以慶生為由送蛋糕；同月又以補貼旅費方式招待旅遊，並在遊覽車上送手工精油香皂，經檢警調查賄小組搜並傳喚四十名選民後，認為蔡等兩人涉賄選，今天下午被雲林地方法院裁定禁見，成為雲林基層選舉首樁被收押的里長參選人。
雲林地檢署指出，北港鎮蔡姓里長參選人，涉於今年7月3日假藉舉辦里民慶生聯誼活動名義，以發送每人一盒生日蛋糕方式，贈送具有經濟效益及實用性財物給具有投票權的里民，作為賄選之對價；同年7月25日，蔡姓參選人又以招待旅遊及旅途中發送精油手工肥皂方式，對具有投票權的里民補貼旅費方式，作為賄選之對價。
檢察官黃書晴接獲情資，指揮北港分局專案小組偵辦，昨天由雲林縣調查站、刑事警察局第六大隊、移民署雲林及新北專勤隊、雲林刑大等鄉力兵分多路，搜索該蔡姓參選人及蔡姓樁腳住處等2處，扣得手工肥皂、帳冊及核銷收據等物，另通知、傳喚被告及相關證人共40人到案說明。
經檢察官複訊後，有人坦承收到相關物品和旅遊，檢方今天以涉嫌重大及串證之虞，向雲林地方法院聲請羈押禁見蔡嫌及蔡姓樁腳，法院今天下午開庭審理准羈押禁見。
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