占國有地2200平方公尺！法官上門履勘 遭紅衣男揮刀嗆「要死一起死」

南投彭姓男子的爸爸占用國有地逾2200平方公尺，用來種皎白筍、建鐵皮屋，遭國有財產署提告返還土地，南投地院曾姓法官另案前往履勘時，遭彭持鐮刀、榔頭揮舞恐嚇「要死一起死」，還兩度逼車堵人，南投地院一審依妨害公務判彭1年2月，台中高分院二審撤銷改判1年1月，仍可上訴。

檢警調查，彭男父親和國有財產署有民事訴訟，南投地院曾姓法官擇定2024年7月5日早上10點，會同陳姓書記官、王姓學習司法官及司機，及埔里鎮地政事務所黃姓測量員等人到場履勘。

彭男對程序不滿，竟手持鐮刀朝曾法官揮舞，強開曾法官座車車門，朝包括曾在內的公務員們恫稱「你們要逼我死，我要你們全部都一起死，沒差你們這幾個」、「要一起死」，「你們出入均要小心注意」等語，造成車內人心生畏懼。

曾法官等人趁隙搭車離開，在附近路邊停下打電話報警，未料彭仍不罷休，又開車追上前停在他們前方，這次改拿1支榔頭逐步逼近，司機見狀趕緊踩油門逃離，卻不慎開到死巷，結果再次遭彭駕車堵住其等去路。

彭拿著榔頭走進並敲車窗恫嚇「你還不下車嗎？」以此施強暴對執行公務的曾法官加害生命、身體舉動，釀曾心生畏懼；檢方訊時，彭矢口否認辯稱「我情緒不穩定，我情緒起來什麼都忘了」檢方仍依妨害公務等罪嫌起訴他。

南投地院一審時，曾姓法官證稱有告知彭今天只是履勘、測量，若他們對侵占土地有正當原因可提書狀向法院表明，遭彭攔車時有請他說他的訴求，過程中有安撫其情緒，告知法院只是依法處理民事案件，並就遭彭持鐮刀、榔頭及開車阻擋恐嚇一事指證歷歷。

司機也說，看到彭男穿紅衣持鐮刀過來後又拿榔頭，在法官執行職務時，聽到彭說「你們要逼死我，我要你們全部都一起死。」並有行車記錄器畫面可佐。

一審以彭男罔顧公務員人身安全，有害國家法紀執行尊嚴，犯後沒和解、態度不佳，依意圖供行使之用而攜帶兇器妨害公務執行罪判他有期徒刑1年2月。

彭男上訴說，他已知錯願意認罪，一審判太重希望給他自新機會，他和家人長期在該地種皎白筍，若房屋被拆、土地收回，和家人不知該何去何從，他不善言詞、易怒，一時口無遮攔，請求緩刑。

台中高分院二審認為，彭強暴脅迫屬高強度手段、藐視公權力，未能正視己過，不值得同情，不宜緩刑，但他到二審時改口認罪、提出悔過道歉信，犯後態度已有不同，撤銷改判1年1月。

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