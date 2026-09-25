快訊

蘇有朋首揭童年創傷！為獲母親關注「變態式要求完美」 100分考卷揉爛真相惹哭全網

亞運舉重／最後一次挺舉超越越南！陳冠伶摘銅 奪舉重隊首牌

中秋返鄉擠爆！站務員喊「1句話」全場禮讓…網呼台灣人超暖

聽新聞
0:00 / 0:00

高雄建案害鄰房受損 建商竟侵占挪用投資人350萬投資款

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄郭姓建商前年與3名投資人合作欲收購苓雅區三多二路的老屋重建，並收受投資人交付的500萬元款項，未料收購未成，郭男未依約退款，反而將剩餘的350萬元資金擅自挪用，拿去填補自家另一建案「東金御所」引發的鄰損賠償坑洞，高雄地院因此依侵占罪判處郭男有期徒刑1年10月。

判決書指出，郭姓男子為建商實際負責人，2022年5月間，郭男以其子名義與于姓、黃姓及吳姓等3名投資人簽訂不動產買賣合作意向書，共同籌畫收購苓雅區三多二路房屋進行老屋重建開發案，3人並依約交付500萬元資金，雙方約定若於同年7月30日前未收購成功，郭男應無息退還全額款項。

事後該開發案並未收購成功，郭男依約應退還500萬元，但他僅陸續歸還150萬元後便無下文。

郭男明知位於前金區自強一路的「東金御所」建案與該老屋重建案無關，竟將剩餘的350萬元據為己有，擅自轉作為「東金御所」建案因施工造成鄰損案件的賠償費用，3名投資人發覺受騙後氣得提起告發。

高雄地院審理時，郭男坦承犯行，法官認為郭男一行為侵占3名告訴人資金，觸犯刑法侵占罪。

法官審酌，郭男不思以正當手段謀財，侵占告訴人投資資金造成財產損失，雖郭男在偵查中曾與3名告訴人達成調解，告訴人也具狀撤回告訴，但郭男僅履行給付第一期共30萬元賠償金後便未再依約給付，合議庭考量其犯後態度，判處他有期徒刑1年10月，並沒收犯罪所得為350萬元。

高雄地方法院。聯合報系資料照
高雄地方法院。聯合報系資料照

侵占 建商 高雄 建案

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

他拍攝未成年女友性影像…分手後挨告判刑1年6月 求得女方原諒獲緩刑

酒後口角持水果刀刺死妻子 高雄男獲自首減刑判14年

配息收益是假的！銀行理專挪用客戶申購基金款項還債 侵吞1.8億

假上櫃投資貴婦慘賠9千萬 徐乃麟女密友Vivi涉詐欺拘提到案

相關新聞

前女主播薛楷莉詐男友420萬 判1年8月確定…未到案執行恐成通緝犯

電視台前女主播薛楷莉被控詐騙富商前男友邱智永420萬元債務「處理費」，依詐欺、洗錢罪起訴，薛否認犯罪，反控邱與她發生關係後答應的事都沒了，批邱胡說八道；台北地院審理，今年4月依洗錢罪判薛有期徒刑1年8月，併科罰金10萬元，沒收犯罪所得。薛跟檢方都未上訴，判決確定。北檢8月初傳喚薛，她未到案執行疑逃亡，若後續仍拘提未果，將發布通緝。

占國有地2200平方公尺！法官上門履勘 遭紅衣男揮刀嗆「要死一起死」

南投彭姓男子的爸爸占用國有地逾2200平方公尺，用來種皎白筍、建鐵皮屋，遭國有財產署提告返還土地，南投地院曾姓法官另案前往履勘時，遭彭持鐮刀、榔頭揮舞恐嚇「要死一起死」，還兩度逼車堵人，南投地院一審依妨害公務判彭1年2月，台中高分院二審撤銷改判1年1月，仍可上訴。

高雄建案害鄰房受損 建商竟侵占挪用投資人350萬投資款

高雄郭姓建商前年與3名投資人合作欲收購苓雅區三多二路的老屋重建，並收受投資人交付的500萬元款項，未料收購未成，郭男未依約退款，反而將剩餘的350萬元資金擅自挪用，拿去填補自家另一建案「東金御所」引發的鄰損賠償坑洞，高雄地院因此依侵占罪判處郭男有期徒刑1年10月。

嘉義縣村長候選人涉贈禮盒、旅遊禮包買票 父子遭檢方偵辦

嘉義縣民雄鄉某村長選舉傳賄選案，嘉義地檢署接獲情資後，指揮調查局嘉義縣調查站及嘉義縣警察局民雄分局組成專案小組，昨天通知8名選民及拘提2名被告到案。檢方今天複訊後，認定現任簡姓村長及今年接棒參選的兒子涉賄選，分別聲請羈押禁見及諭知30萬元交保。

騎YouBike鬼切左轉撞直行機車 騎士慘摔撞斷腿和解換撤告

新竹潘男去年騎YouBike行經竹北市縣政九路、光明一路口時，疑未禮讓後方直行機車便左轉，雙方碰撞，造成機車騎士左腿骨折等傷勢。案件經過失傷害罪起訴後，雙方因達成調解並撤告，新竹地院判公訴不受理。

喝光24瓶蘋果汁代價5000元 新竹女好市多撿失物吃上官司

新竹陳女在好市多賣場前發現手推車上有一箱被顧客遺忘的蘋果汁，竟直接帶走，事後還將24瓶全部喝光。警方循監視器查出身分，新竹地院依侵占離本人所持有之物罪，判她罰金5000元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。