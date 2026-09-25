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高雄建案害鄰房受損 建商竟侵占挪用投資人350萬投資款
高雄郭姓建商前年與3名投資人合作欲收購苓雅區三多二路的老屋重建，並收受投資人交付的500萬元款項，未料收購未成，郭男未依約退款，反而將剩餘的350萬元資金擅自挪用，拿去填補自家另一建案「東金御所」引發的鄰損賠償坑洞，高雄地院因此依侵占罪判處郭男有期徒刑1年10月。
判決書指出，郭姓男子為建商實際負責人，2022年5月間，郭男以其子名義與于姓、黃姓及吳姓等3名投資人簽訂不動產買賣合作意向書，共同籌畫收購苓雅區三多二路房屋進行老屋重建開發案，3人並依約交付500萬元資金，雙方約定若於同年7月30日前未收購成功，郭男應無息退還全額款項。
事後該開發案並未收購成功，郭男依約應退還500萬元，但他僅陸續歸還150萬元後便無下文。
郭男明知位於前金區自強一路的「東金御所」建案與該老屋重建案無關，竟將剩餘的350萬元據為己有，擅自轉作為「東金御所」建案因施工造成鄰損案件的賠償費用，3名投資人發覺受騙後氣得提起告發。
高雄地院審理時，郭男坦承犯行，法官認為郭男一行為侵占3名告訴人資金，觸犯刑法侵占罪。
法官審酌，郭男不思以正當手段謀財，侵占告訴人投資資金造成財產損失，雖郭男在偵查中曾與3名告訴人達成調解，告訴人也具狀撤回告訴，但郭男僅履行給付第一期共30萬元賠償金後便未再依約給付，合議庭考量其犯後態度，判處他有期徒刑1年10月，並沒收犯罪所得為350萬元。
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