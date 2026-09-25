嘉義縣村長候選人涉贈禮盒、旅遊禮包買票 父子遭檢方偵辦

嘉義縣民雄鄉某村長選舉傳賄選案，嘉義地檢署接獲情資後，指揮調查局嘉義縣調查站及嘉義縣警察局民雄分局組成專案小組，昨天通知8名選民及拘提2名被告到案。檢方今天複訊後，認定現任簡姓村長及今年接棒參選的兒子涉賄選，分別聲請羈押禁見及諭知30萬元交保。

檢方調查，簡姓村長兒子今年參選村長，為爭取支持，涉嫌與父親簡姓村長於今年2月農曆春節期間，贈送水果禮盒給各鄰長及某宮廟委員；並於今年4月村民旅遊活動中，贈送禮包給予鄰長，內含毛巾、手電筒，價值超過30元，藉此請求選民投票支持。

專案小組昨天拘提簡姓父子2人，通知相關選民8人到案說明，檢察官今天中午複訊完畢，認定兩人涉嫌違反選舉罷免法交付賄賂罪。檢方指出，簡姓村長有羈押原因及必要，已向法院聲請羈押禁見；村長兒子雖有羈押原因，但檢察官認為無羈押必要，諭知以30萬元交保。

嘉義地檢署提醒，選舉期間贈送附有競選名片的禮品，即使價值不高，若收受者認知贈禮是為了請求支持，仍可能成立賄選對價關係，切勿以為禮品價值非屬高價即可避責，買票與賣票均屬違法，同時呼籲選民勇於檢舉賄選，共同維護選舉過程公正。