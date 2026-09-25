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騎YouBike鬼切左轉撞直行機車 騎士慘摔撞斷腿和解換撤告

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹潘男去年騎YouBike行經竹北市縣政九路、光明一路口時，疑未禮讓後方直行機車便左轉，雙方碰撞，造成機車騎士左腿骨折等傷勢。案件經過失傷害罪起訴後，雙方因達成調解並撤告，新竹地院判公訴不受理。

判決書指出，潘男去年3月31日上午10時29分許，騎乘YouBike沿竹北市縣政九路外側車道由北往南行駛，行經光明一路交岔路口時，準備自外側車道往左轉彎。

檢方認為，潘男變換行向時，本應禮讓直行車先行，並注意左後方來車及保持安全間隔，但當時天候、路況及視線均正常，他卻未充分注意，直接往左轉彎。

當時許姓騎士騎乘普通重型機車，從潘男左後方沿同一路段直行而來，見狀閃避不及，兩車發生碰撞，許男連人帶車倒地，造成左側脛骨上端及左側髕骨閉鎖性骨折、腹壁挫傷及多處肢體擦挫傷。許男涉及的過失傷害部分，先前已獲新竹地檢署不起訴處分。

檢方依過失傷害罪將潘男起訴。由於過失傷害屬告訴乃論之罪，潘男與許男今年9月22日達成調解後，許男同日具狀撤回告訴，判決本案公訴不受理。

新竹潘男去年騎YouBike行經竹北市縣政九路、光明一路口時，疑未禮讓後方直行機車便左轉，雙方碰撞，造成機車騎士左腿骨折等傷勢（示意圖）。聯合報系資料照
新竹潘男去年騎YouBike行經竹北市縣政九路、光明一路口時，疑未禮讓後方直行機車便左轉，雙方碰撞，造成機車騎士左腿骨折等傷勢（示意圖）。聯合報系資料照

YouBike 騎士 機車

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