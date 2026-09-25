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喝光24瓶蘋果汁代價5000元 新竹女好市多撿失物吃上官司

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

新竹陳女在好市多賣場前發現手推車上有一箱被顧客遺忘的蘋果汁，竟直接帶走，事後還將24瓶全部喝光。警方循監視器查出身分，新竹地院依侵占離本人所持有之物罪，判她罰金5000元。

判決書指出，陳女去年9月30日下午2時54分許，在新竹市好市多賣場前，看見一輛手推車上放著一箱蘋果汁，內有24瓶、每瓶320毫升，整箱價值459元，為另名陳女不慎遺落。

陳女見四下無人，將整箱蘋果汁占為己有，隨後騎機車離開。失主發現果汁不見後報警，警方調閱監視器畫面，並比對好市多會員資料、消費紀錄等資料，循線查出陳女。

陳女偵查時坦承犯行，並表示蘋果汁已全部喝完。檢方認為，她並非直接竊取仍在他人持有中的財物，而是將失主遺忘、已脫離持有的蘋果汁占為己有，因此依侵占離本人所持有之物罪送辦。

法官審酌，陳女沒有其他前科，偵查中也坦承犯行，但至今未與失主和解或賠償損失，認為她未尊重他人財產權，依侵占離本人所持有之物罪判罰金5000元，得易服勞役5天。

至於被喝完的蘋果汁，法院也宣告沒收犯罪所得，因果汁已無法實際沒收，得追徵價額459元。全案仍可上訴。

新竹陳女在好市多賣場前發現手推車上有一箱被顧客遺忘的蘋果汁，竟直接帶走，事後還將24瓶全部喝光（示意圖）。聯合報系資料照
新竹陳女在好市多賣場前發現手推車上有一箱被顧客遺忘的蘋果汁，竟直接帶走，事後還將24瓶全部喝光（示意圖）。聯合報系資料照

好市多 蘋果 新竹 賣場 監視器 侵占

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