狠男闖情敵家瘋砍…不顧幼童睡一旁 他慘遭斷腳筋、胸中刀險斃命

台中鄭姓男子和前女友的現任李姓男友有感情糾紛，半夜持開山刀到他家不顧房間內有熟睡的幼童，竟連續揮刀砍殺釀李皮開肉綻、腳筋斷裂骨折，李胸口中刀一度「呼吸不到空氣」；台中地院刑事依殺人未遂罪判鄭12年，民事判他應給付李60萬7000元，可上訴。

檢警調查，鄭男2022年7月13日致電約李談判，當天下午帶著一把開山刀上門，一言不合就近距離揮刀，朝李頭部、胸部及四肢連續砍殺多下，對方僅能徒手、雙腳抵抗。

李男身中多刀，右胸開放性傷口，傷勢達16公分、多處骨折、肌腱及神經都斷裂，鄭行凶後逃逸躲藏多年遭通緝，近期才落網被送辦。

台中地院刑事庭審理時，鄭否認殺人犯意，辯稱是李男語氣挑釁，雙方不愉快，他心理不平衡才想找他說清楚，擔心對方人多會吃虧，才臨時起意將刀子藏在褲腰後方帶到現場。

刑事庭查，鄭攜刀到場，凌晨時分進入李男與幼童就寢的房間，持刀朝剛睡夢中驚醒、未及充分防備的男子頭部、胸部及四肢接續揮砍，顯有殺人不確定故意。

李證稱，當時和小孩在房間睡覺，突然有人衝過來，自己驚醒看到對方拿長長尖尖的物品揮打，出手阻擋才發現遭砍，甚至稱被砍到胸腔時「呼吸不到空氣而倒地」，鄭卻繼續攻擊，自己用腳抵抗也被砍到右腳骨折、左腳筋斷裂。

刑事庭認為，鄭朝李連續砍殺，對其生命身體重大危害，更造成同房的幼童可能遭波及、身處高度危險，依殺人未遂罪判鄭男12年。

李男再提民事訴訟，主張醫療費、精神撫慰金100萬元等，一共向鄭求償146萬8000元；鄭表示，對刑事判決不爭執，但認為對方求償金額過高，主張駁回。

民事庭查，李遭砍傷精神痛苦，審酌受傷程度、生活受影響，認為求償金額以60萬元適當，連同輪椅費等一共判鄭應給付李60萬7600元。