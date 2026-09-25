偷500元安全帽代價18萬！新竹男出獄當天再偷 累犯判6月

新竹羅男有多次竊盜前科，今年3月23日才服刑完畢出獄，當天上午竟又在新竹市徒手偷走機車上的安全帽，價值僅約500元。新竹地院認定他屬累犯，且前案徒刑顯未發揮警惕作用，依竊盜罪判刑6月，得易科罰金18萬元。

判決書指出，羅男先前因多起竊盜案遭法院判刑，定應執行有期徒刑6月，今年3月23日執行完畢。未料他出獄當天上午9時55分許，就在新竹市一處路旁鎖定楊男停放的普通重型機車。

羅男趁四下無人注意，徒手拿走機車上的1頂安全帽，市價約500元，得手後再騎乘未懸掛車牌的普通重型機車離開現場。

楊男發現安全帽遭竊後報警，警方調閱現場監視器畫面追查，循線鎖定羅男。羅男到案後坦承犯行，檢警依竊盜罪送辦。

法官審理認為，羅男正值壯年且有工作能力，卻未以合法方式取得所需物品，尤其才因竊盜案服刑完畢出獄，就在同一天再次犯下同類案件，顯示前案刑罰執行未產生效果，對刑罰反應力薄弱，依累犯規定加重其刑。

法官也考量羅男犯後坦承犯行，但迄今仍未與楊男和解或賠償損失，且過去已有多次竊盜紀錄，素行難認良好，最終依竊盜罪判處有期徒刑6月，易科罰金 18萬元；未扣案的安全帽並宣告沒收，如無法沒收則追徵價額。全案仍可上訴。