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台中男想幫自己慶生…自製2個爆裂物 樂極生悲犯重罪下場判3年10月

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中蔡姓土木工為慶祝自己生日，上網自學再買沖天炮、鋼珠及引信，製成2個爆裂物打算到空地引爆，未料臨時和朋友有約耽誤，把爆裂物放在路邊被民眾撿走送去消防局才曝光；台中地院以他犯7年以上重罪，犯後坦承認情堪憫恕減刑後，依非法製造爆裂物罪判他3年10月，可上訴。

檢警調查，蔡男上網搜尋製作爆裂物影片知識，在住家附近雜貨店買沖天炮，再網購鋼珠、引信，今年2月在家將沖天炮火藥粉、引信，並以工業膠布、撲克牌、鋁罐及鋼珠等物，非法製成2個構造完整，能用點火投擲方式引爆的爆裂物。

蔡男3月10日晚上11點多打算帶去附近爆破以慶祝自己生日，但因臨時和朋友有約且擔心危險，就將2個爆裂物暫放路邊，邱姓婦人11日下午行經發現拿去給消防隊，警方接獲轉報上門搜索蔡男住處，查扣他製作爆裂物剩下的材料，依槍砲罪嫌送辦。

台中地院審理時，蔡男均坦承不諱，有扣押爆裂物、材料及監視器畫面可佐，警政署鑑定指出，蔡男自製的爆裂物結構完整，是具殺傷力、破壞性的點火式爆裂物。

中院說，蔡男犯槍砲條例非法製造爆裂物罪，法定刑處無期徒刑或7年以上有期徒刑，刑度相當重，其行為雖有不該，但自製2個爆裂物手法簡單、結構粗糙，火藥粉來自市售，爆炸殺傷力、破壞性應非巨大，且他警詢時自稱基於「貪玩」才製造，依刑法第59條情堪憫恕予以減刑。

中院審酌，蔡男製造爆裂物對社會治安有潛在威脅，念在他犯後坦承、態度尚佳，警方偵辦中就主動坦白，查無前科素行良好，依犯非法製造爆裂物罪，判他有期徒刑3年10月，併科罰金10萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

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