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士林里長候選人蘇文山涉餐會賄選 檢警搜出33萬…避重就輕遭聲押

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台北市士林夜市商圈聯合會理事長、台北市士林區義信里長候選人蘇文山被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，昨遭檢警持票搜索，當場查扣手機、筆記本及現金33萬元等證物，除了蘇男，檢警還帶回同屬士林區的另一里洪姓里長參選人和8名里民，經士林地檢署複訊，認定蘇男態度避重就輕，今晨依違反公職人員選舉罷免法向法院聲請羈押禁見；其餘8名里民與洪姓參選人則均諭知限制住居。

士檢指出，檢方近期透過分區會議深入各轄區掌握最新選情及妨害選舉情資，會議期間即接獲情資，指士林區蘇姓里長候選人涉嫌賄選，隨即指派主任檢察官、檢察官，指揮法務部調查局台北市調查處及北市刑大共組專案小組全力追查。

經專案小組連日積極蒐證，掌握蘇姓候選人涉嫌假藉餐會名目，在餐廳席開8桌，邀請多名該選區具有投票權的民眾免費飲宴，藉此行求、期約選民投票支持。

檢察官昨天指揮警調發動搜索，當場查扣現金33萬元、手機及筆記本等關鍵證物，並將蘇姓候選人等10名被告帶回偵辦。

檢察官訊問後，認定蘇姓候選人涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項之投票行賄罪嫌重大，且有逃亡、勾串共犯或證人及湮滅證據之虞，今天凌晨向士林地院聲請羈押禁見。

據了解，該餐會在今年4月間舉辦，蘇文山選在士林夜市附近知名餐廳席開8桌宴請里民，而受邀名單中赫見士林區另一里的洪姓里長參選人；經檢方訊問並過濾相關供詞，研判洪姓參選人並非共犯，出席該場餐會更像是刻意營造熱鬧氣氛、企圖掩護賄選疑慮的「煙霧彈」，訊後獲檢方諭知限制住居。

台北市士林夜市商圈聯合會理事長、台北市士林區義信里長候選人蘇文山被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，昨遭檢警持票搜索。圖／截自臉書
台北市士林夜市商圈聯合會理事長、台北市士林區義信里長候選人蘇文山被控涉嫌假藉餐會名目，免費席開8桌向選民行賄，昨遭檢警持票搜索。圖／截自臉書

里長 賄選 聲押

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