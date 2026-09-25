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雲林北港里長參選人涉賄選今天聲押 疑慶生送蛋糕及招待旅遊送手工皂

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導

雲林縣北港鎮一名蔡姓里長參選人，涉嫌在今年7月間，以慶生為由送蛋糕；同月又以補貼旅費方式招待旅遊並在遊覽車上送手工精油香皂，經檢警調查賄小組搜並傳喚四十名選民後，認為蔡涉賄選，今天向法院聲押禁見，其餘當事人均請回，雲林地方法院將於下午開聲押庭審理。

雲林地檢署指出，北港鎮蔡姓里長參選人，涉於今年7月3日假藉舉辦里民慶生聯誼活動名義，以發送每人一盒生日蛋糕方式，贈送具有經濟效益及實用性財物給具有投票權的里民，作為賄選之對價；同年7月25日，蔡姓參選人又以招待旅遊及旅途中發送精油手工肥皂方式，對具有投票權的里民補貼旅費方式，作為賄選之對價。

檢察官黃書晴接獲情資，指揮北港分局專案小組偵辦，昨天由雲林縣調查站、刑事警察局第六大隊、移民署雲林及新北專勤隊、雲林刑大等鄉力兵分多路，搜索該蔡姓參選人及蔡姓樁腳住處等2處，扣得手工肥皂、帳冊及核銷收據等物，另通知、傳喚被告及相關證人共40人到案說明。

經檢察官複訊後，有人坦承收到相關物品和旅遊，檢方今天向雲林地方法院聲請羈押禁見蔡嫌，法院將於今天下午開庭審理。

北港鎮蔡姓里長參選人於今年七月涉以招待旅遊並在遊覽車上發送精油手工皂方式賄選，今天被雲林地檢署聲押禁見。圖／雲林地檢署提供
北港鎮蔡姓里長參選人於今年七月涉以招待旅遊並在遊覽車上發送精油手工皂方式賄選，今天被雲林地檢署聲押禁見。圖／雲林地檢署提供

北港鎮蔡姓里長參選人於今年七月涉以招待旅遊並在遊覽車上發送精油手工皂方式賄選，今天被雲林地檢署聲押禁見。圖／雲林地檢署提供
北港鎮蔡姓里長參選人於今年七月涉以招待旅遊並在遊覽車上發送精油手工皂方式賄選，今天被雲林地檢署聲押禁見。圖／雲林地檢署提供

雲林 賄選 里長 檢察官 聲押

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