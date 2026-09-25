酒後口角持水果刀刺死妻子 高雄男獲自首減刑判14年

高雄市楠梓區去年5月發生一起夫妻酒後口角釀成的家庭悲劇，程姓男子因家中經濟及對妻子娘家不滿，在租屋處與陳姓妻子飲酒時爆發爭執，竟暗中將廚房水果刀藏於床鋪草蓆下，隨後持刀朝妻子左腋猛刺致死，橋頭地方法院國民法官法庭審理後，認定程男具有直接殺人故意，考量其符合自首要件，依殺人罪判處有期徒刑14年。

判決指出，程男與陳女兩人平時即因經濟壓力及對娘家看法分歧而時有不睦，去年5月8日晚間10時許，夫妻倆在楠梓區租屋處2樓房間內一同飲酒，期間再度因彼此家人因素爆發口角，程男趁下樓至廚房拿冰塊之際，順手拿取一把刀刃長達19.5公分的家用廚房刀具，並偷偷藏放於2樓房間床鋪草蓆下。

隨後兩人移至另一間房間抽菸，口角衝突持續升溫，程男一時情緒失控，抽出手持刀具，朝坐在床邊的妻子左腋側連續猛刺2刀，刺入深度分別深達16公分及16.5公分，幾近將整把刀刃刺入體內，導致陳女心、肺、脾及橫膈膜遭刺穿，並引發氣血胸及消化道疝脫。

程男於次日凌晨0時49分許主動撥打110報案，警消趕抵將陳女送往國軍左營總醫院急救，仍因傷勢過重於凌晨2時48分宣告不治。

審理期間，程男辯稱僅構成過失致死或傷害致死罪，並非故意殺人，不過由3名法官與6名國民法官組成的合議庭認為，程男預先藏刀顯然是預謀犯案，且刺入部位均為人體致命要害，刺入深度達刀身八成、力道平均，被害人身上亦無抵擋防禦傷，足見程男是蓄意且迅速使勁刺擊，具有明確的殺人直接故意，不採信其辯詞。

國民法官法庭參酌量刑前鑑定報告，認定程男案發時辨識與控制能力並未明顯降低，不符合精神障礙減刑規定，但考量其行凶後主動報案符合自首要件，依法減輕其刑。

合議庭認為，程男行凶手段殘忍，給被害人家屬帶來無盡傷痛，且犯後雖承認客觀行為卻否認主觀殺人犯意，仍應予嚴懲，考量檢警及家屬意見後，判處程男有期徒刑14年，此外因程男是因酗酒而犯罪，顯已成癮並有再犯風險，法官同時諭知於刑罰執行前，應令入相當處所施以禁戒1年，以資矯治。

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