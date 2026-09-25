快訊

川習白宮峰會5大重點！台灣、AI立場分歧 習近平再提「修昔底德陷阱」

中秋連假晴朗飆36度高溫 下周四東北季風報到變天

中秋連假首日國道一早紫爆遍地開花 國3往國5排隊10.5公里

聽新聞
0:00 / 0:00

酒後口角持水果刀刺死妻子 高雄男獲自首減刑判14年

聯合報／ 記者巫鴻瑋／高雄即時報導

高雄市楠梓區去年5月發生一起夫妻酒後口角釀成的家庭悲劇，程姓男子因家中經濟及對妻子娘家不滿，在租屋處與陳姓妻子飲酒時爆發爭執，竟暗中將廚房水果刀藏於床鋪草蓆下，隨後持刀朝妻子左腋猛刺致死，橋頭地方法院國民法官法庭審理後，認定程男具有直接殺人故意，考量其符合自首要件，依殺人罪判處有期徒刑14年。

判決指出，程男與陳女兩人平時即因經濟壓力及對娘家看法分歧而時有不睦，去年5月8日晚間10時許，夫妻倆在楠梓區租屋處2樓房間內一同飲酒，期間再度因彼此家人因素爆發口角，程男趁下樓至廚房拿冰塊之際，順手拿取一把刀刃長達19.5公分的家用廚房刀具，並偷偷藏放於2樓房間床鋪草蓆下。

隨後兩人移至另一間房間抽菸，口角衝突持續升溫，程男一時情緒失控，抽出手持刀具，朝坐在床邊的妻子左腋側連續猛刺2刀，刺入深度分別深達16公分及16.5公分，幾近將整把刀刃刺入體內，導致陳女心、肺、脾及橫膈膜遭刺穿，並引發氣血胸及消化道疝脫。

程男於次日凌晨0時49分許主動撥打110報案，警消趕抵將陳女送往國軍左營總醫院急救，仍因傷勢過重於凌晨2時48分宣告不治。

審理期間，程男辯稱僅構成過失致死或傷害致死罪，並非故意殺人，不過由3名法官與6名國民法官組成的合議庭認為，程男預先藏刀顯然是預謀犯案，且刺入部位均為人體致命要害，刺入深度達刀身八成、力道平均，被害人身上亦無抵擋防禦傷，足見程男是蓄意且迅速使勁刺擊，具有明確的殺人直接故意，不採信其辯詞。

國民法官法庭參酌量刑前鑑定報告，認定程男案發時辨識與控制能力並未明顯降低，不符合精神障礙減刑規定，但考量其行凶後主動報案符合自首要件，依法減輕其刑。

合議庭認為，程男行凶手段殘忍，給被害人家屬帶來無盡傷痛，且犯後雖承認客觀行為卻否認主觀殺人犯意，仍應予嚴懲，考量檢警及家屬意見後，判處程男有期徒刑14年，此外因程男是因酗酒而犯罪，顯已成癮並有再犯風險，法官同時諭知於刑罰執行前，應令入相當處所施以禁戒1年，以資矯治。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

橋頭地方法院。聯合報系資料照
橋頭地方法院。聯合報系資料照

高雄 水果 自首

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

酒後口角夫持刀殺妻 橋頭國民法庭判14年

借錢不成起殺機 南投男打死姑姑遭判無期徒刑

與同校學弟口角…新北高中生遭剪刀刺頸命危 一度無心跳

黑貓女司機砍死同事判無期 被問賠償沉默：願續押反省自己

相關新聞

酒後口角持水果刀刺死妻子 高雄男獲自首減刑判14年

高雄市楠梓區去年5月發生一起夫妻酒後口角釀成的家庭悲劇，程姓男子因家中經濟及對妻子娘家不滿，在租屋處與陳姓妻子飲酒時爆發爭執，竟暗中將廚房水果刀藏於床鋪草蓆下，隨後持刀朝妻子左腋猛刺致死，橋頭地方法院國民法官法庭審理後，認定程男具有直接殺人故意，考量其符合自首要件，依殺人罪判處有期徒刑14年。

這一噴代價9萬！女警維持秩序被辣椒水波及 住戶妨害公務判3月確定

基隆市暖暖區某社區梁姓住戶去年在開區分所有權人會議時，與李姓主委因社區車位事務口角，梁男朝李女噴辣椒水，波及站在旁邊維持秩序郭姓女警，導致多處刺淚性接觸性皮膚炎傷勢。梁男一審被依妨害公務罪判刑3月，易科罰金得9萬元。梁男不服提上訴，二審被法官駁回，全案不得再上訴。

「零日攻擊」控抄襲…「萊爾校長」獲不起訴 楊智伃：綠製造寒蟬效應

國民黨新媒體部去年大罷免期間推出「萊爾校長」系列動畫，該團隊製作的「7/26投不同意罷免–假訊息篇」，被零日文創公司指控抄襲「零日攻擊」電視劇預告片，提告國民黨、製作人韋淳祐及前發言人楊智伃違反著作權法。台北地檢署勘驗兩部影片有多處不同，昨處分不起訴。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。