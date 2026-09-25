這一噴代價9萬！女警維持秩序被辣椒水波及 住戶妨害公務判3月確定

基隆市暖暖區某社區梁姓住戶去年在開區分所有權人會議時，與李姓主委因社區車位事務口角，梁男朝李女噴辣椒水，波及站在旁邊維持秩序郭姓女警，導致多處刺淚性接觸性皮膚炎傷勢。梁男一審被依妨害公務罪判刑3月，易科罰金得9萬元。梁男不服提上訴，二審被法官駁回，全案不得再上訴。

暖暖區某社區去年9月28日晚間由管理委員會在社區大廳召開緊急區分所有權人會議，梁男在會議中與社區李姓主委因社區車位事務發生口角，梁與李在社區大廳走廊發生爭執，自背後口袋取出辣椒水朝李噴灑，卻波及站在旁邊的郭姓女警，導致女警有額頭、眼眶、臉頰、前頸部及上胸部之刺淚性接觸性皮膚炎之傷害。

法官認為梁男熟知辣椒水具有噴霧發散效果、遭辣椒水噴濺會感到疼痛灼熱不適，且當時女警穿制服執行公務，仍執意為之，警方依妨害公務罪將他送辦，一審被判有期徒刑3月，可易科罰金。

梁男上訴主張，當時他噴灑辣椒水的目標是李女，已瞄準李不會波及旁人，且此行為非積極攻擊郭姓女警，在場陳姓副所長為了壓制他，也對他噴灑辣椒水，也極可能造成郭姓女警受波及，與他的的噴灑行為共同作用，因果關係尚有疑義，不構成傷害及妨害公務罪。

梁男並指他的行為動機是起因於社區間民事糾紛，非惡意滋擾，他坦承客觀有噴灑辣椒水的行為，郭姓女警不是他直接噴灑辣椒水的對象，原審判決太重。

二審法官審理指出，梁男稱噴灑行為共同作用被打臉，因他先朝李女灑辣椒水而波及郭姓女警在先，陳姓副所長向他噴灑辣椒水以壓制在後，說詞是臨訟卸責之詞，不採信。

法官認為，梁男未克制自身衝動，持辣椒水朝李噴灑，全然不顧其所為會波及在場員警，權衡他過去曾有相似前科，屢屢於糾紛爭吵場合以辣椒水攻擊他人，未因前案記取教訓。考量女警傷勢、梁男無視公權力在場仍動手攻擊他人，上訴請求撤銷原審判決無理由。此案二審判決不得再上訴。

依刑法對於公務員依法執行職務時，施強暴脅迫者，處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。