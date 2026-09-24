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借錢不成起殺機 南投男打死姑姑遭判無期徒刑

中央社／ 南投縣24日電

黃姓男子到王姓姑姑住處借錢不成，持鈍器重擊王女頭部致死，黃男否認犯行並辯「可能是他人潛伏屋內行凶」。南投地方法院今天依殺人罪判處無期徒刑，褫奪公權終身。可上訴。

南投地方法院今天晚間發布新聞稿表示，被告黃男是王姓被害人姪子，黃男因經濟困窘，民國114年10月3日下午前往被害人位於埔里鎮住處借款遭拒絕，心生不滿，竟基於殺人犯意，趁被害人在客廳整理竹筍時，持不明鈍器從右後方重擊被害人右側頭部1下致死。

南投地院表示，黃男否認殺人，辯稱只是去找王姓姑姑聊天，離開時王女仍存活，可能是他人潛伏屋內行凶等語。但合議庭綜合法醫解剖鑑定、現場勘察照片、監視器錄影畫面、多名證人證述等證據，認為被告黃男犯罪事證明確，可認定犯刑法第271條第1項殺人罪。

南投地院表示，被告僅因借款遭拒，臨時起意趁被害人不及防備時，以不明鈍器猛力重擊頭部致死，被害人應無刻意刺激、惹怒被告情緒舉動，被告視人命如草芥，並使被害人家屬痛失至親、犯後始終否認行凶，也未與被害人家屬達成和解或賠償。

南投地院表示，被告手段尚非極其凶殘，難認屬情節最嚴重罪行，被告也非全無教化改善可能，且無期徒刑須執行逾25年才能假釋，屆時被告已近90歲，已足達防衛社會目的，尚無處以極刑必要，因此量處無期徒刑，並依法宣告褫奪公權終身。

南投 借錢 無期徒刑

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