遭撤照又重考再涉案 屏東農藥行賣「草枯拜」獲利逾830萬遭起訴

屏東縣某農業行負責人黃男，明知「草枯拜」等多款農藥未經主管機關核准，涉從2014年起陸續購入，以不實標籤隱匿貼於頻瓶身，向農民兜售，誆稱效果類似「巴拉刈」，檢調調查，黃男從2024年1月起至今年5月販售偽農藥「草枯拜」4萬多公升、獲利逾830萬元，檢方將黃男依涉犯農藥管理法、詐欺、販售虛偽標記商品等罪提起公訴，聲請沒收犯罪所得、與犯罪所用之物。

屏檢起訴指出，黃男從2003年起販售農藥並考領販售農藥相關證照，曾在2017年間被撤照，判刑確定。因撤照後3年得以重考，黃男在2020年起重新考到證照後，繼續販賣農藥，未料又再涉入相關案件。

檢方起訴指出，黃男在屏東縣里港鄉與高雄市旗山區開農業資材行，明知販售產品未經農業部核准登記、屬擅自製造加工偽農藥，卻從2014年2月至今年4月間陸續向孫男購入偽農藥商品，包括草枯拜、百蟲靈、百草除、蟲寶等17種偽農藥。

檢調查出，黃男從2024年1月至今年5月，黃男販售偽農藥「草枯拜」共4萬1283公升，獲利830萬1200元。檢調在黃男農藥行、3處倉庫搜索，查扣粉末狀偽農藥1434.65公斤，還有液狀偽農藥794.9公升。

檢方調查發現，部分產品原本沒有標示，黃男涉將不實品名標籤貼在瓶身，掩飾偽農藥，再賣給消費者。有3名消費者證稱，購買前並不知道「草枯拜」是偽農藥，若事先知道就不會購買。

黃男銷售時還曾稱產品效果與「巴拉刈」類似，甚至以「仿巴拉刈」等名稱稱呼，商品標示增效劑（本身不具直接生物活性，但與農藥、肥料或非化學資材混合使用時，能顯著提升藥效、附著力與滲透效率的關鍵添加物）。農業處表示，「巴拉刈」是早期可使用的除草劑，現已為禁用農藥。

檢調查出，有供貨者證稱，一開始曾告知黃男「草枯拜」是殺草劑，台灣沒有該成分、屬偽農藥，但黃男仍稱要試試看。供貨時提供「草枯拜」、「金夠力」、「威力強」3種名稱標籤選擇，黃男選擇「草枯拜」。

檢方指出，黃男犯農藥管理法販賣或意圖販賣而陳列、儲藏偽農藥罪，刑法販賣虛偽標記商品、詐欺取財等罪嫌，依法提起公訴，830萬1200元屬犯罪所得，聲請法院宣告沒收或追徵；涉案手機、標籤紙、帳本等犯罪所用物聲請沒收。扣案偽農藥請縣市主管機關委由公民營廢棄物處理機構銷毀，爰不聲請宣告沒收。

黃男從2024年1月起至今年5月販售偽農藥「草枯拜」4萬多公升、獲利逾830萬元，屏檢將黃男依涉犯農藥管理法、詐欺、販售虛偽標記商品等罪提起公訴，聲請沒收犯罪所得等。記者劉星君／翻攝