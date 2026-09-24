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影／深夜駕車點鞭炮丟馬路 苗栗2男子吃官司要罰款

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

吳姓男子6月13日凌晨駕車載友人簡姓男子行經卓蘭鎮中正路與仁愛路口時，兩人涉嫌向車外扔擲炮竹到馬路，產生突發聲響及煙霧，影響周遭居民安寧。警方接獲報案，查出吳姓、簡姓及謝姓車主涉案，將3人依違反社會秩序維護法移送法辦。

苗栗地方法院簡易庭最近裁決，吳姓、簡姓2名被移送人分別裁罰1000、2000元罰鍰，謝姓車主因當晚在家睡覺，且難以證明他也在車內並有共同犯意，法院裁決不罰。

苗栗縣大湖警分局卓蘭分駐所6月13日凌晨接獲民眾報案，反映有車輛行經卓蘭鎮中正路與仁愛路口時，車內人員向車外投擲鞭炮，影響周遭居民安寧。

警方獲報後展開調查，經調閱現場監視器影像及蒐集相關事證，查出吳男駕駛自用小客車搭載簡男，於當日凌晨行經上述路口時，由簡男點燃鞭炮後自車窗向外投擲至道路上，警方依法通知相關人員到案說明，全案移送苗栗地方法院審理。

大湖分局呼籲，深夜時段應尊重周遭居民生活安寧，切勿任意點燃、投擲鞭炮或從事製造巨大聲響等行為，以免造成他人困擾甚至危害人身、財物安全。警方也將持續加強轄區治安巡查，針對影響公共安寧及危害安全之行為依法查處，共同維護良好生活環境。

法院審理時，認為吳姓、簡姓兩人僅因一時興起從車內扔擲炮竹到路中，對社會秩序及安寧造成危害，考量被移送人之行為分工情節有別，並未實際傷人或為其他非法用途危害社會秩序，且兩人警訊時都說明車輛由吳男駕駛、炮竹是副駕座位的簡男拋出的，因此裁決吳男1000元、簡男3000元罰鍰。

吳姓男子凌晨駕車載簡姓男子行經卓蘭鎮中正路與仁愛路口時，簡男涉嫌向車外扔擲炮竹到馬路，產生突發聲響及煙霧，影響周遭居民安寧，被警方依社維法移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝
吳姓男子凌晨駕車載簡姓男子行經卓蘭鎮中正路與仁愛路口時，簡男涉嫌向車外扔擲炮竹到馬路，產生突發聲響及煙霧，影響周遭居民安寧，被警方依社維法移送法辦。圖／記者胡蓬生翻攝

苗栗 罰款 苗栗縣 卓蘭

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