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設局勒索400萬？2刑警翻盤無罪理由曝 喊冤：蒐證不會帶密錄器

聯合報／ 記者謝亞庭／台北即時報導

士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控與男子陳弘凱、女模特何品蒨等人設局，恫嚇被害人簽下承諾賠償400萬元的協議書，一審被依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，各判5年6月、5年4月，未料二審竟雙雙翻盤無罪。台灣高等法院認為，鍾、賴是因誤信線民謊言到場蒐證，且同案被告多未供稱2人參與犯行，案發前、後也無通聯紀錄或接觸，無積極證據認定2人涉案。

檢方指控，被害者曾在2020年6月間赴陳弘凱工作室進行翡翠原石交易，因大手筆支付200萬元給同夥林韋廷（已死亡），讓陳、林心生歹念，找來鍾玉杉、賴宥霖2名士林分局偵查佐、女學生兼模特何品蒨等人共演一齣大戲，意圖趁機勒索。

同年月29日下午，陳等人邀約被害者到工作室，說好由何扮演翡翠原石的失主，要求賠償；鍾、賴則表明警察身分，稱「你已涉犯贓物罪，是3年以上，要想辦法處理，否則將帶回警局法辦」、「若不和解，將帶回南勢角派出所法辦」，使被害者一度誤信同意賠償400萬元，所幸最終報警而未遂。

二審審理期間，鍾辯稱林是他過去長期合作的線民，也因對方提供的情資破獲不少毒品案。他表示，當天是誤信林要提供毒品交易情資，才與賴一同前往現場蒐證。

此外，鍾、賴也替個人蒐證未帶密錄器一事開脫。2人聲稱，只有行政、交通警察會帶密錄器，以防與人民發生糾紛；相較之下，刑警第一次去了解現場「當然不會帶密錄器」，否則壞人看到都跑光了，連蒐證的機會都沒有，若是重大現行犯會再請支援或下次請票去抓。

高院審酌，鍾、林認識4、5年之久，辯稱誤信林的謊言而到場，尚難認定違反常情，且有士林分局偵查隊員證稱，鍾於案發同天曾請求支援毒品、竊盜贓物的蒐證勤務，原審卻僅單純以未帶密錄器為悖離常情的辦案手法，作為有罪的心證因素，說服力薄弱。

高院也認為，林接受警詢、偵審共高達13次應訊，僅有2次稱鍾、賴知情犯罪計畫，其餘均稱被設計到場，就連其他認罪被告也都沒有證述鍾、賴參與犯行，更查無彼此在案發前、後有何通聯紀錄及接觸，而無積極證據認定2人涉案。

高院表示，鍾、賴在聽聞陳等人稱是交易糾紛「要自己解決」後即離開，雖2人向被害人稱可能會涉犯贓物罪，詢問要不要一起全部回局裡面處理，但以當下情況，也難認此舉就是對被害人施行恐嚇，足以讓合議庭形成有罪確信。

士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控聯合男子陳弘凱設局敲詐400萬元未遂，二審逆轉獲判無罪。圖／聯合報系資料照
士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控聯合男子陳弘凱設局敲詐400萬元未遂，二審逆轉獲判無罪。圖／聯合報系資料照

密錄器 刑警 被害人

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