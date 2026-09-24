酒後口角夫持刀殺妻 橋頭國民法庭判14年

高雄程姓男子因不滿妻子娘家常發生爭吵，去年5月與妻子酒後爭吵後，持刀砍傷妻子自首。橋頭地院國民法官庭今天依殺人罪判14年，並於刑執行前，令入相當處所禁戒1年，可上訴。

橋頭地方法院晚間指出，程男因家中經濟、不滿妻子娘家等因素，時有爭吵不睦。程男去年5月8日晚間10時許，在高雄市楠梓區租屋處2樓南側房間，與妻子一同飲用啤酒時，因彼此家人因素起口角。

程男趁下樓之際預藏刀具，待與妻子口角衝突持刀刺殺，致妻子身中2處刀傷深及臟器。程男犯案後於5月9日凌晨0時49分許，撥打110報案，經警方通報119到場將妻子送往國軍左營總醫院急診救治，仍因傷勢過重宣告不治。

經合議庭法官與6名國民法官評議後，認為程男持刀刺入深度分別達16公分、16.5公分，且兩次未曾減輕力道，據此依殺人罪論處。

國民法官法庭綜合全案證據及情節，並參酌量刑前鑑定報告及鑑定人當庭陳述內容，依刑法自首規定減輕其刑。綜合考量程男殺害妻子手段殘忍，對於妻子家屬造成無盡傷痛，且於犯後雖坦承客觀犯行，然否認主觀上有殺人犯意等情，應予嚴懲，據此判處14年，可上訴。