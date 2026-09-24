涉嫌用黑鮪魚鬆行賄！高雄里長參選人30萬交保 2樁腳遭裁定羈押禁見

高雄市旗山區一名陳姓里長參選人涉嫌以市價約300元的黑鮪魚鬆禮盒贈送選民行賄，橋頭地檢署昨發動搜索，並傳喚陳姓參選人及樁腳、選民共14人到案，檢方複訊後諭知陳姓參選人30萬元交保，陳姓、葉姓兩名樁腳則遭橋頭地方法院裁定羈押2個月並禁止接見、通信。

檢調調查，該名陳姓里長參選人為求順利當選，涉嫌於今年8、9月間，透過父親及身旁其他樁腳，陸續將市價約300元的黑鮪魚鬆禮盒交付給選區內具有投票權的選民，作為投票支持的對價，涉犯公職人員選舉罷免法投票行賄罪。

橋頭地檢署接獲情資後隨即分案，由主任檢察官蘇恒毅、檢察官鍾葦怡指揮法務部調查局高雄市調查處、刑事局偵八大隊第四隊、高雄市刑大偵四隊以及旗山、三民第二分局等單位，於昨天發動同步搜索。

辦案人員兵分14路前往涉案嫌疑人住處突襲，當場查扣相關證物，並通知陳姓參選人、樁腳及選民共13人到案說明。

檢察官複訊後，認為陳姓參選人犯罪嫌疑重大，但尚無羈押必要，諭知30萬元交保，其餘樁腳與選民則以1萬元交保候審，至於陳姓、葉姓2名樁腳涉案情節重大，且有勾串共犯、證人及滅證之虞，檢方依法向法院聲請羈押禁見。

橋頭地方法院法官認定陳姓、葉姓兩名被告均涉嫌以交付黑鮪魚魚鬆禮盒方式為里長候選人賄賂選民，犯罪嫌疑重大，且均有逃亡、勾串之虞，裁定兩人均羈押2個月，並禁止接見與通信。仍可抗告。