陳時奮談美關稅戰遭諷「抄襲專家」 趙君朔挨告加重誹謗無罪確定

網媒作家趙君朔去年在臉書貼文，內容談及筆名為「翁達瑞」的旅美教授陳時奮文章，經大學抓抄襲軟體Turnitin比對後與4篇文章高度雷同，更嘲諷陳是「被抓包的抄襲專家」。陳不甘受辱，提起自訴控告趙加重誹謗罪，一審獲判無罪；全案上訴二審，台灣高等法院採納一審見解，趙維持無罪確定。

陳時奮自訴指控，趙君朔2025年2月17日在臉書連發3篇貼文，先是指他於同年月15日發表的「用白話解讀川普的關稅戰」一文涉及抄襲，還稱有學術界友人用抄襲軟體比對，發現該文有「參考」4 篇他人文章情事，因而嘲諷他是「被抓包的抄襲專家」。

陳時奮認為，趙君朔貼文附有他的文章截圖，指控的對象明確，也有網友留言看出說的就是他。然而，趙做出如此嚴厲的指控，卻沒有提供任何比對的證據，還斷言他「寫不出那些文字」。

陳時奮直言，他現職是美國西華盛頓大學講座教授，也是加拿大西安大略大學毅偉商學院榮譽教授，先前更曾任教另4所美國大學，若他公開發表的文章真的涉及抄襲，不但名譽掃地，教職恐也難保。

陳時奮指出，他曾要求趙君朔立即撤文並道歉，但對方置若罔聞，相關言論已對他個人學術聲譽造成嚴重傷害，認為趙涉犯刑法加重誹謗罪嫌。

一審審理，趙君朔強調，他真的有將陳時奮的文章傳給一位大學助理教授，並拜託教授透過大學用的抄襲軟體比對，才將分析結果發文分享。雖說該教授後來澄清自己使用AI比對，而非Turnitin軟體，但在陳要求刪文後，他已在12小時內移除文章。

一審認為，趙君朔過去為了得知其他人的文章有無抄襲，曾請該助理教授使用Turnitin協助確認，同時也信賴對方會透過軟體比對，可認定趙已盡合理查證程序，且他有相當理由確信為真實，非憑空虛捏，主觀上並非明知或重大輕率的惡意，判決無罪。