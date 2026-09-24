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澎湖地檢署反賄列車 辦理防區國軍官兵宣導

中央社／ 澎湖縣24日電

年底地方公職選舉，澎湖地區選情激烈，澎湖地檢署反賄列車今天啟動，前往防區三軍部隊進行反賄選等宣導，籲請國軍官兵攜手「捍衛國家安全、守護澎湖未來」。

澎湖地檢署反賄列車由檢察長吳怡明親率主任檢察官蔡少勳等人員前往第一作戰區，對陸、海、空三軍辦理反賄選、反毒、反詐、反賭等法治宣導，期反賄選及法治觀念深植官兵心中，讓官兵瞭解法律規定，避免觸犯相關法律，遭到部隊汰除進而影響軍職生涯。

吳怡明表示，反賄列車將前進防區部隊辦理4場次反賄選等宣導活動，並放映「反賄選、愛台灣－無價篇」影片，讓官兵們瞭解賄選為貪腐的開端，並認識賄選及其他選舉不法犯罪型態，提高官兵們對於賄選、選舉賭盤、境外勢力介入選舉、以深偽技術製造假訊息影響選舉及虛設戶籍投票等犯罪之警覺。

澎湖地檢署表示，反賄選列車除先前前往陸軍光華營區外，今天則前往第一作戰區和空軍馬公基地，近期轉往五德營區及海軍146艦隊等進行反賄等宣導。

澎湖 國軍 賄選

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