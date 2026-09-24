澎湖地檢署反賄列車 辦理防區國軍官兵宣導

士林分局偵查佐鍾玉杉、賴宥霖被控與男子陳弘凱、女模特何品蒨等人設局，恫嚇被害人簽下承諾賠償400萬元的協議書，一審被依共同犯藉勢藉端勒索財物未遂罪，各判5年6月、5年4月，未料二審竟雙雙翻盤無罪。台灣高等法院認為，鍾、賴是因誤信線民謊言到場蒐證，且同案被告多未供稱2人參與犯行，案發前、後也無通聯紀錄或接觸，無積極證據認定2人涉案。

2026-09-24 20:19